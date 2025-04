Eskalation und Chaos – so lässt sich zusammenfassen, was spätestens seit 2. April die Wirtschaftsnachrichten beherrscht. An jenem Tag stellte sich US-Präsident Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Kameras, um mit etwas aufzuräumen, das er selbst offenbar als ganz große Ungerechtigkeit empfindet: dass die Warenimporte der USA aus manchen Ländern viel höher sind als deren Exporte dorthin. Das nennt sich „Handelsdefizit“, ist per se weder ungewöhnlich noch schlecht – aber wenn die USA irgendwo ein „Defizit“ haben, will Trump damit aufräumen. Koste es, was es wolle. Und im konkreten Fall kostet es Billionen.