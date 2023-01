Doppelte Leitungen: Verbund-Tochter Gas Connect will Netz ausbauen

Früher war es einfach: Das Erdgas kam aus dem Osten und floss durch Österreich weiter in den Westen. Durch die gedrosselten Lieferungen aus Russland hat sich das allerdings geändert. Es gelangt nun auch vermehrt Gas aus Deutschland ins österreichische Netz. Die teilweise Richtungsänderung funktioniert zwar grundsätzlich, aber nicht problemlos.

„Wenn Gas rückwärts fließt, ist das so, wie wenn ein Auto im Retourgang fährt“, beschreibt es Stefan Wagenhofer, der Geschäftsführer der Gas Connect Austria, die für die Gasleitungen verantwortlich ist. Das heißt, es geht, ist aber nicht effizient und auf Dauer schlecht für die Infrastruktur.

Daher möchte die Gas Connect Austria die Leitungen ausbauen, so dass das Gas sowohl von Ost nach West als auch von West nach Ost fließen kann. Ein Loop nennt sich das, eine doppelte Leitung. Normalerweise wird für einen solchen Ausbau eine Auktion abgehalten, die Marktteilnehmer (vor allem Gashändler) sagen zu, Kapazitäten zu buchen. Doch durch die vermehrten staatlichen Markteingriffe seit Beginn des Krieges in der Ukraine seien diese verunsichert, auch angesichts der Klimadiskussionen wollen viele nicht mehr langjährige Investitionen in Gas tätigen, erklärt Wagenhofer. Außerdem: Falls in absehbarer Zeit doch wieder Gas aus Russland kommt, könnte man jahrelang für nicht verwendete Kapazitäten zahlen müssen.

Aus unternehmerischer Sicht ein Risiko, für die Versorgungssicherheit aber wichtig, argumentiert die Gas Connect, die mehrheitlich dem teilstaatlichen Energiekonzern Verbund gehört. Daher hat sich die Gas Connect mit diesem Vorschlag an das Klimaministerium und die Regulierungsbehörde E-Control gewandt. Entweder könnte die Republik – also die Steuerzahlenden – die Kosten übernehmen. Oder die Regulierungsbehörde E-Control könnte sie auf heimische Verbraucher und auf Gashändler, die Österreich als Transitland nutzen, aufteilen.