Engelhorn-Erbe an Momentum Institut: „Guter Rat“-Projektleiterin war Angestellte

Marlene Engelhorn hat mehr als 25 Millionen Euro geerbt – und dieses Geld nun an unterschiedliche Organisationen „rückverteilt“. Wer wie viel bekommt, haben fünfzig Mitglieder des von ihr gegründeten „Guten Rats“ entschieden, die in thematische Arbeitsgruppen wie Klima, Wohnen oder Bildung unterteilt wurden. Die Ergebnisse wurden am Dienstagvormittag präsentiert.

Verteilt werden unter anderem etwa 300.000 Euro an die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser, 342.000 Euro an wahlkabine.at; auch die von Veronika Bohrn Mena gegründete Común-Stiftung bekommt von Engelhorn 100.400 Euro. Die vollständige Liste ist hier einsehbar.

Vier Organisationen hat der „Gute Rat“ mit jeweils mehr als einer Million Euro bedacht: 1.632.400 Euro geht an den Naturschutzbund Österreich, einen Verein, der sich in einer Stellungnahme offen als Windkraftgegner positionierte; 1.590.000 Euro an die Obdachlosen-Hilfsorganisation neunerhaus; 1.226.000 Euro an das Momentum Institut und 1.070.400 an die globalisierungskritische NGO Attac.