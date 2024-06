„Guter Rat“: Was mit Marlene Engelhorns 25 Millionen Euro passiert

Knapp über eine Million Euro geht an die globalisierungskritische NGO Attac, gefolgt von 936.000 Euro für Schule im Aufbruch, 924.000 für Teach for Austria und 860.000 an den "Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern". Die vier Ratsmitglieder sprechen von Demokratie in ihrer „besten Gestalt“ und betonen: „Wenn es um die Sache geht und nicht um politische Macht, können Menschen eine gute Lösung finden und einer Meinung sein.“

Doch das liegt auch an dem Verteilsystem des Rats. Die 50 Menschen waren in thematische Arbeitsgruppen unterteilt zu Klima, Wohnen, Bildung etc. Jede Arbeitsgruppe durfte maximal vier Millionen Euro verteilen. Hat ein Ratsmitglied einen Einwand gebracht, wurde dieser aufgearbeitet. Schlussendlich blieb ein Restbetrag von 3,7 Millionen Euro übrig, der wurde in einer letzten Runde noch einmal vergeben. Jedes Ratsmitglied konnte damit noch Organisationen zusätzlich unterstützen. Das erklärt, warum Summen nicht rund sind.

Die Liste der Spendenempfänger ist sehr bunt gemischt. So gehen etwa 52.550 Euro an „20er – Die Tiroler Straßenzeitung“, auch einige Frauenhäuser erhalten Geld, sowie auch Berg- und Kleinbäuerinnen. Überraschend sind auch etwa100.00 Euro, die an die Stiftung Común von Sebastian und Veronika Bohrn Mena gehen, die in den vergangen Wochen in der Lena Schilling Affäre viel Aufmerksamkeit erhielten.