Entwaldung: Dem Industriepark Ranshofen sollen 100 Fußballfelder Wald weichen

Alles sollte möglichst diskret ablaufen: In einer vertraulichen Braunauer Gemeinderatssitzung wurde im März vergangenen Jahres ein Vertrag mit der Austria Metall AG (AMAG) beschlossen. Der Aluminiumproduzent sicherte sich eine Kaufoption für 38 Hektar Stadtwald, weitere 34 Hektar sollten anderen Betrieben angeboten werden. Große Teile des Erholungsgebiets würden weichen müssen, die Industriestätte um 50 Prozent wachsen. Einzig die Grünen stimmten dagegen. Der Gemeinderat von Neukirchen an der Enknach, auf dessen Gebiet sich die Waldfläche befindet, hatte die Umwidmung bereits im Februar eingeleitet.

Was die Beteiligten nicht erwartet hatten, war das vernichtende Urteil der zuständigen Behörden

Die geplante Erweiterung sei „strikt abzulehnen“, schreibt etwa die Forstabteilung der Bezirkshauptmannschaft Ried in einer Stellungnahme, die profil vorliegt. Einer Rodung werde man keinesfalls zustimmen. Der von der Gemeinde geplante „Grüngürtel“ werde ebenfalls abgelehnt: „Dieser Deckmantel soll scheinbar dazu dienen, die mit der Umwidmung zu erwartenden Rodungen vor der Bevölkerung zu verschleiern.“ Die Abteilung Naturschutz der oberösterreichischen Landesregierung äußerte „schwerwiegende Bedenken“. Die Direktion Straßenbau und Verkehr in Linz lehnte die Osterweiterung der AMAG ebenfalls vorläufig ab und verlangte eine ganzjährige Verkehrszählung auf den umliegenden Straßen. Sie rechnet offenbar mit einer Überlastung in der ohnehin verkehrsgeplagten Region. Es seien sowohl Pläne für eine neue Verbindungsstraße zwischen B156 und B147 als auch für eine Verlagerung auf die Schiene zu erstellen, so die Direktion Straßenbau.

Warum soll das Industriegebiet ohne Bedarf erweitert werden?

Die Abteilung Überörtliche Raumordnung stellt die berechtigte Frage: Warum „trotz ca. 50 Hektar Baulandreserve zum jetzigen Zeitpunkt eine Industriegebietsentwicklung angestrebt“ werde? Konkreten Bedarf gibt es offenbar nicht. Für die AMAG sei der geplante Kauf eine „rein strategische Grundstücksreserve“, sagt Sprecher Leopold Pöcksteiner. Weder seien in den nächsten Jahren Rodungen geplant noch der Weiterverkauf der Grundstücke. Ähnlich sieht das der Neukirchner Bürgermeister Johann Prillhofer (SPÖ). Er rechne nicht damit, dass das Gebiet demnächst gebraucht werde; er wolle aber den Industriestandort sichern.