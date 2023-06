Flugforscher: „Ich versuche, möglichst am Boden zu bleiben“

Die Luftfahrt hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten seit jeher versucht, ökonomisch und ökologisch zu sein. Dadurch, dass die Auswirkungen des Klimawandels nun viel deutlicher zu spüren sind und auch eine große Bewegung in Gang gesetzt wurde, hat die Luftfahrt noch zugelegt und noch größere Schritte in Richtung Klimaverträglichkeit gemacht.

Der Flugzeughersteller Airbus plant Wasserstoffflugzeuge ab 2035. Wie realistisch ist das?

Fischer

Das ist ein ehrgeiziges Ziel, das wissen wir alle in der Luftfahrt. Man vermutet, dass der Einsatz von Passagierflugzeugen im Serienflugbetrieb in der Größe von Regionalflugzeugen geplant ist. Die Luftfahrt arbeitet mit Partnern aus dem Energie- und dem Verkehrsbereich oder auch aus der Raumfahrt zusammen, um Wasserstoff so schnell wie möglich einsetzbar zu machen. Aber tatsächlich sind das sehr hochgesteckte Ziele.

Das klingt noch nach vielen ungelösten Problemen.

Fischer

Ich würde von Herausforderungen sprechen. Das ist ein Energieträger, der in der Luftfahrt neu ist, aber in anderen Bereichen der Wirtschaft schon lange bewährt. Man weiß, wie man mit Wasserstoff umgehen, ihn transportieren und einsetzen kann. Jetzt gilt es, ihn auch für die Luftfahrt nutzbar zu machen. Wasserstoff ist ein leichtes Element, das sehr viel Volumen einnimmt. Wenn ich ihn mit Kerosin vergleiche, braucht man das Drei- bis Vierfache, um den gleichen Energieinhalt zu haben. Das heißt, die Tanks müssten auch drei- bis vier Mal so groß sein wie heutzutage. Das bekomme ich nicht so einfach in ein Flugzeug rein, da müsste man fast alle Passagiere rausschubsen. Und dann würde sich ein Flug nicht mehr rentieren. Zudem muss Wasserstoff gekühlt werden. Dafür ist eine ganze Menge Systemtechnik notwendig. Die wiederum kann sehr schwer werden. Man hat also den Einfluss des Gewichts und den Einfluss des Volumens. Deshalb ist es jetzt das Forschungsziel, herauszufinden, bis zu welcher Flugzeuggröße es überhaupt Sinn macht, Wasserstoff anzudenken. Derzeit bewegt sich das im Bereich von Zubringer- und Regionalflugzeuggrößen.

Wie schaut es denn mit Elektroantrieben aus? Ist man da weitergekommen?

Fischer

Auch da ist man sehr viel weitergekommen. Die limitierenden Faktoren sind die Batterie und deren Energiedichte. Wenn wir heutige Batterien in große Flugzeuge verbauen würden, würde das gesamte Flugzeuggewicht praktisch nur aus Batteriegewicht bestehen. Auch wenn sich die Batterietechnologie sehr positiv entwickelt, wird es höchstwahrscheinlich dabei bleiben, dass ein rein elektrischer Einsatz eher im Kleinflugzeugbereich, vielleicht bis zu einer Zubringer-Flugzeuggröße Sinn macht.

Denkt man auch an Hybrid-Einsätze?

Fischer

Das ist das Spannende. Was kann ich machen, um verschiedene Systeme zusammenzuschalten? Da gibt es verschiedene Kombinationen. Batterien in Verbindung mit Gasturbinen oder Brennstoffzellen. Oder ein Turbofan, also ganz normale Strahltriebwerke, wie sie heute fliegen, mit Unterstützung von Elektromotoren. Solche Kombinationen haben tatsächlich das Potenzial, auch größere Flugzeuge antreiben zu können.