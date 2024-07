FMA-Chef Müller und der ÖVP-Verdacht: Eine Frage der Einstellung

Die 43 Seiten der WKStA

Müller zählt zweifelsohne zu den spannendsten Persönlichkeiten, die der polit-administrative Komplex in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Der heute 61-Jährige legte in der Finanzverwaltung eine steile Karriere hin. 2015 wurde er Leiter der Präsidialsektion und stellvertretender Generalsekretär. Als 2019 eine Expertenregierung für einige Monate die Republik lenkte, fungierte Müller als Finanzminister und leitete nebenher gleich auch noch das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport. 2020 wechselte er dann in die Chefetage der FMA, wo er sich seither als einer von zwei Vorständen um die Sauberkeit des österreichischen Finanzplatzes kümmert.

Die Vorwürfe, um die es im Ermittlungsverfahren gegen Müller ging, rührten aus seiner Zeit als Sektionschef im Jahr 2017. Damals standen – nach der Übernahme der ÖVP durch Sebastian Kurz – Neuwahlen an. Und im Finanzministerium begann man mit Vorbereitungsarbeiten für bevorstehende Regierungsverhandlungen. So weit, so normal. Allerdings sollen dabei auch Schritte gesetzt worden sein, die weniger dem Ministerium und mehr der ÖVP dienten. Weil dabei auch eine externe Beratungsfirma beigezogen und vom Ministerium bezahlt wurde, ortete die WKStA Untreueverdacht.

19.000 Euro für Beratungsfirma

Davon betroffen: der frühere Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid, der diesbezüglich ein Geständnis abgelegt hat und Kronzeuge werden will; der Chef der Beratungsfirma, der ebenfalls Fehlverhalten zugegeben und einer Diversion zugestimmt hat; und eben Müller, dessen Verfahren nun gänzlich eingestellt wurde.

Was steckt dahinter? Insgesamt geht es um rund 19.000 Euro. Laut einem „Standard“-Bericht soll die WKStA festgestellt haben, dass Müller die Zahlung an die Beratungsfirma unrechtmäßig freigegeben habe. In Bezug auf einen Teilbetrag von rund 15.000 Euro sei dies aber ohne den Vorsatz erfolgt, die Republik zu schädigen. Bei restlichen rund 4000 Euro nehme die Behörde zwar einen solchen Vorsatz an, hier sei aber bereits die Verjährung eingetreten.

Nach Durchsicht der Einstellungsbegründung lässt sich sagen: Das stimmt. Es ist aber noch lange nicht alles. Die Verjährung ist nämlich nur deshalb eingetreten, weil der übrig gebliebene Teilbetrag von 3911,63 – recht knapp – unter der Schwelle von 5000 Euro liegt, über der eine längere Verjährungsfrist gegolten hätte. Die WKStA schreibt in der Einstellungsbegründung, Müller sei der „unmittelbare Täter der Untreue“. Der heutige FMA-Chef habe „den objektiven und subjektiven Tatbestand der Untreue“ verwirklicht, die Strafbarkeit sei aber eben verjährt.