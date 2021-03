Frauen in der Chefetage? Fehlanzeige!

Ganz anders sieht es in den Vorstandsetagen aus: In den an der Wiener Börse notierten Unternehmen beträgt der Frauenanteil in den Führungspositionen gerade einmal 7,6 Prozent. Lediglich 17 von 225 Vorstandspositionen sind weiblich besetzt, geht aus dem aktuellen Frauen.Management.Report der AK hervor. „Da sollten wirklich die Alarmglocken läuten. Damit sind wir Schlusslicht in Europa, hinter uns liegt nur noch Luxemburg“, so Anderl

Börsennotierte Unternehmen hätten eine gesellschaftliche Vorbildwirkung, meint Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Deshalb müsse als Mindestanforderung gelten, dass in einem dreiköpfigen Vorstand auch eine Frau vertreten sei. „Ich persönlich bin für eine Quote für börsennotierte Unternehmen in Aufsichtsräten und ehrlich gesagt auch für Vorstandsquoten“, so Will. Auch für nicht börsennotierte Unternehmen könne er sich eine solche Regelung vorstellen: „Bei einem Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro sollte es eine Mindestanforderung geben. Wenn man es Quote nennen will, dann nennen wir es Quote“.

