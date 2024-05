Gabriel Zucman: „Das ist ideologischer Nonsens“

Dafür braucht es eine breite internationale Diskussion, wo alle Länder ein Mitspracherecht haben. Es gibt zwei Möglichkeiten: Das Geld sollten jene Länder bekommen, in denen die Milliardäre leben oder wo sie längere Zeit gelebt haben und dort reich wurden. Immerhin haben sie eine Ausbildung genossen, haben Infrastruktur genutzt. Man könnte aber auch sagen: Diese Menschen sind reich geworden, weil ihr Geschäft Zugang zum globalen Markt hatte, sie haben weltweit Kunden, und sie haben weltweit -Emissionen verursacht. Also sollte ihr Reichtum breiter verteilt werden.

Aber wie administriert man so etwas, wer entscheidet über Einhebung und Verteilung?

Wir stehen erst am Anfang einer breiten Diskussion. Dem liegt zugrunde, dass sehr reiche Menschen nahezu keine Steuern auf ihr Vermögen bezahlen. Das ist ein globales Problem. Seit den 1980er-Jahren stieg das Vermögen der reichsten Milliardäre weltweit um sieben bis acht Prozent pro Jahr. Die Idee ist nun, dass sie zwei Prozent pro Jahr an Vermögenssteuer zahlen sollen. Dann würde ihr Vermögen immer noch um sechs Prozent pro Jahr steigen. Hier geht es um eine wirklich kleine Gruppe von potenziellen Steuerzahlern, wir gehen von weltweit um die 3000 Menschen aus. Und trotzdem könnte diese sehr kleine Gruppe Einnahmen für die Staatengemeinschaft von bis zu 250 Milliarden US-Dollar generieren. 130 Staaten haben sich erst kürzlich auf eine weltweite Mindeststeuer für Großkonzerne geeinigt. Das war tatsächlich bahnbrechend, aber auch sie hat ein geringeres Aufkommen als 250 Milliarden.

Haben Sie von Marlene Engelhorn gehört? Sie möchte ihr Millionenerbe verteilen und lässt einen Bürgerrat entscheiden, wie das Geld verwendet werden soll. Was halten Sie von reichen Menschen, die ihr Vermögen verteilen, meist zu ihren Bedingungen?

Ich will dieses Argument nicht von der Hand weisen, man müsste dafür auch Gesetze ändern. Einige EU-Länder haben eine sogenannte Wegzugsbesteuerung (Österreich etwa, Anm.). Sie ist umstritten, aber auch der Europäische Gerichtshof befand sie in einigen Fällen für zulässig.

Das Problem war, dass auch mit einer Vermögenssteuer kaum jemand tatsächlich Vermögenssteuern gezahlt hat. Es gab ganz viele gesetzliche Ausnahmen, zum Beispiel bei Unternehmensanteilen oder was das zu versteuernde Einkommen betrifft. Es hat also fast niemand diese Steuer bezahlt, aber alle haben ihren Unmut darüber sehr laut und medienöffentlich geäußert. Zu behaupten, man kann Reichtum nicht besteuern, weil er sonst das Land verlässt, ist falsch. Frankreich oder auch Österreich könnten sagen: Wir besteuern euch weiter, auch wenn ihr wegzieht.

Vor fünf Jahren war die Idee einer globalen Mindeststeuer für Konzerne auch eine Utopie. Der Grad an Ungleichheit ist kein Naturgesetz, es ist eine politische Entscheidung. Und derzeit genießen Vermögenssteuern für sehr, sehr reiche Individuen eine große Popularität in der Bevölkerung.

Mit Blick auf all die globalen Konflikte und Krisen: Sehen Sie überhaupt Potenzial für eine länderübergreifende Lösung?

Ist Österreich eigentlich eine Steueroase? Wir hatten vor einigen Jahren einen gewissen Ruf diesbezüglich.

Zucman

Wegen des strengen Bankgeheimnisses hatte Österreich zumindest bis kurz nach der Finanzkrise tatsächlich diesen Ruf. Es gab kaum Austausch zwischen ausländischen Behörden und hiesigen Banken, und es war deshalb nicht allzu schwer, unversteuertes ausländisches Geld in Österreich zu bunkern. Aber die Ära des großen Bankgeheimnisses ist vorbei. Seit 2017, 2018 gibt es einen sehr intensiven und guten Austausch von Bankdaten weltweit.

Sie waren vor neun Jahren das letzte Mal in Wien, um Ihr erstes Buch, „Steueroasen“, vorzustellen, wo Sie vorrechneten, dass 5,8 Billionen US-Dollar weltweit steuerschonend in Offshore-Destinationen gebunkert sind. Wie ist die Situation heute?

Zucman

Damals waren es rund zehn Prozent des weltweiten BIP, ebenso wie heute. Also um die neun Billionen US-Dollar. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied: Vor Mitte der 2010er-Jahre waren fast 90 Prozent dieses Vermögens verschleiert und damit überhaupt nicht versteuert. Heute ist das Offshore-Vermögen meist versteuert oder zumindest irgendwo registriert. Und das ist tatsächlich eine große Errungenschaft.

Apropos Errungenschaften: Vieles, was Sie und Ihre Kollegen vor einigen Jahren gefordert haben, wurde bereits breit umgesetzt: die Abschaffung des Bankgeheimnisses, globale Mindeststeuern für Konzerne. Ist das nicht genug?

Zucman

Es gab tatsächlich viel Positives. Aber man darf das alles auch nicht überbewerten. Der intensive Austausch von Bankdaten war sicherlich der wichtigste Schritt, was den wirtschaftlichen Austausch zwischen Staaten angeht. Banker, die vor zehn Jahren den Behörden noch erklärt haben: „Wir werden niemals unsere Bankdaten mit euch teilen“, tun das heute ohne Wenn und Aber. Das zeigt also, dass Steuervermeidung kein Naturgesetz ist. Die Mindeststeuer für Unternehmen wurde wiederum sehr stark aufgeweicht. 15 Prozent sind relativ wenig, und wegen der vielen Ausnahmen beträgt der effektive Steuersatz am Ende eher zehn Prozent.

Manche argumentieren, eine globale Mindeststeuer unterminiere die Souveränität von Nationalstaaten?

Zucman

Ich würde sagen, die Abwesenheit einer globalen Mindeststeuer untergräbt ihre Souveränität. Denn der Steuerwettbewerb nach unten schadet ihnen viel mehr.

Es gibt auch Forschung, die nahelegt, dass Vermögenssteuern einen negativen Effekt auf Investitionen, Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum haben. Was sagen Sie dazu?

Zucman

Das hängt sehr davon ab, wie die Vermögenssteuer gestaltet ist. Sehen wir uns meinen Vorschlag an: zwei Prozent Vermögenssteuer für 3000 Milliardäre weltweit. Wir besteuern wenige Menschen mit einem sehr geringen Steuersatz. Gibt es dadurch weniger Innovation? Ich glaube nicht, das ist ideologischer Nonsens. Ich kenne keine Studie, die einen negativen makroökonomischen Effekt ausweist.