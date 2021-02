Gamestop-Aktie: Stoppt das Spiel!

Erinnert sich noch jemand? Nach der internationalen Bankenkrise 2007 machten sich in New York junge Leute daran, mittels Druck auf der Straße für strenge Reformen von Großbanken und fragwürdigen Börsengeschäften zu kämpfen. Sie gründeten die Bewegung Occupy Wall Street und besetzten einen Park in Manhattan. Heute ist die Initiative längst graue Vergangenheit, ohne dass nennenswerte Reformen stattgefunden hätten. Doch was sich seit einigen Tagen in den USA abspielt, darf durchaus als eine Art Neuauflage von Occupy Wall Street gelten. Wenn auch auf völlig andere Weise.