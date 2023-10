Gas gegen Schengen-Beitritt

Nicht nur Österreich ist im Vorwahlkampf, sondern auch Rumänien. Und eines der emotionalsten Wahlkampf-Themen dort ist ausgerechnet Österreichs Veto gegen den Schengen-Beitritt des Landes. Also das Reisen ohne Grenzkontrollen innerhalb der EU. Das wird auch der teilstaatlichen OMV und ihrer Rumänien-Tochter OMV Petrom zum teuren Verhängnis. OMV Petrom ist zusammen mit der rumänischen Gasgesellschaft Romgaz Miteigentümerin des Gasfelds „Neptun Deep“ in den rumänischen Hoheitsgewässern des Schwarzen Meeres. profil berichtete ausführlich.

Die OMV ist mit zwei Milliarden Euro an dem Projekt beteiligt. Jetzt gefährdet aber ausgerechnet Österreichs Nein zum Schengen-Beitritt den Projektstart, wie einige rumänische Medien, aber auch die „Financial Times“ schreiben. Denn die rumänische Regierung weigert sich, eine notwendige Gesetzesänderung vorzunehmen, die einerseits die Steuern und Abgaben für die Gasentnahme regeln soll, anderseits offene Fragen klären soll, wie dieses Gas vermarktet wird. Wie die Preisregulierung aussehen könnte und ob und welche Exportquoten zu tragen kommen sollen.

Seitens der OMV hieß es auf profil-Anfrage dazu: "Es ist nicht unsere Aufgabe, politische Entscheidungen zu kommentieren", so ein Konzernsprecher. Und weiter: "Eine wesentliche Stärke der EU ist heute die Reisefreiheit über Grenzen hinweg, in denen Schengen bereits gilt. Wir hoffen weiterhin, dass dies bald auch für unsere Kollegen und Menschen in Rumänien, Bulgarien und allen anderen Kandidatenländern der Fall sein wird." Die Schengen-Debatte sorgte übrigens auch in anderen österreichischen Firmen, die in Osteuropa aktiv sind, für Unruhe.