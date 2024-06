Gefährliches Spiel: Die Tricks der Wettanbieter

Die Werbeversprechen wirken so, als ließe sich mit Wetten schnell viel Geld verdienen. Genau das wollen die Anbieter erreichen: Sie stellen ihren potenziellen Kunden hohe Gewinne in Aussicht, obwohl die ausgefuchsten Wettbestimmungen und die Gesetze der Mathematik dagegensprechen.

Wer sich nur ein bisschen für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland interessiert, kann sich den aggressiven Lockangeboten der großen Sportwettenanbieter kaum entziehen. Ob auf den Bannern im Stadion, im TV oder in den Social Media – die Verführungen lauern überall.

Das heißt: Der Spieler muss mit dem vollen Einzahlungsbonus und dem eigens investierten Geld – in Summe bis zu 800 Euro – fünf Mal hintereinander eine Wette platzieren.

Die Kunden hoffen auf Glück. Der Anbieter braucht nicht zu hoffen. Die Wahrscheinlichkeiten sind auf seiner Seite: Nach fünf Wetten mit einer Quote von 1,70 werden im Schnitt nur sieben von 100 Spielern noch Geld übrighaben. Der Rest geht leer aus. Für viele Spieler beginnt an dieser Stelle eine verhängnisvolle Spirale nach unten: Beim Versuch, das verlorene Geld zurückzugewinnen, fahren sie immer größere Verluste ein.

Trick 2: Wir vervielfachen die Quote

„Quoten-Boost“ nennen mehrere Anbieter eines ihrer Lockangebote, das nur für neue Kunden gilt. Wer den Werbebanner auf Facebook oder Instagram anklickt und sich sofort registriert, kann bei ausgewählten Wetten deutlich höhere Quoten bekommen als dies normalerweise üblich wäre. Am Mittwoch bot bwin wie erwähnt beim Spiel Deutschland gegen Ungarn eine Zehner-Quote für den Sieg des Favoriten an – obwohl die Quote für Bestandskunden nur mickrige 1,27 ausmachte.

Die Teilnahmebedingungen muss man auf der Website länger suchen. Der Teufel liegt im Detail: Der maximale Einsatz darf nur zehn Euro betragen. Bei einem Sieg Deutschlands bekommt der Spieler aber nicht 100 Euro auf sein Konto aufgebucht, sondern nur 12,70 Euro (entsprechend der Quote für Bestandskunden) in Echtgeld. Der Restbetrag auf die 100 Euro, also 87,30 Euro, bekommt der Spieler in Form einer sogenannten „FreeBet“ gutgeschrieben. Dieses Geld kann sich der Spieler nicht auszahlen lassen, sondern muss damit neuerlich eine Wette platzieren. Er muss den gesamten Betrag einsetzen und darf ihn nicht aufsplitten. Gewinnt der Spieler auch die zweite Wette, wird der Betrag der eingesetzten „FreeBet“ vom Gewinn abgezogen. Ein Beispiel zur Erklärung: Setzt der Spieler die 87,30 Euro auf ein Ergebnis mit der Quote von 1,50, so kommt folgende Rechnung zur Anwendung: 87,30 mal 1,50 minus 87,30. Ergibt: 43,75 Euro.