Grenzzäune also. Man mag sie nur nicht so gerne so nennen. Von „festen, technischen Sperren mehrere Kilometer rechts und links des Grenzübergangs“ sprach Innenministerin Johanna Mikl-Leitner anlässlich ihres Besuches im steirischen Spielfeld vergangenen Dienstag. Bundeskanzler Werner Faymann erkennt in der Beschreibung ein „Türl mit Seitenteilen“. Warum nicht beim Namen nennen? „Natürlich geht es auch um einen Zaun“, präzisierte Mikl-Leitner wenig später. Der Applaus der FPÖ – von Heinz-Christian Strache abwärts bekanntermaßen große Freunde von Grenzzäunen – war ihr damit sicher. Der neue oberösterreichische FP-Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek, kaum angelobt, fiel vorvergangenes Wochenende nicht etwa mit einem neuen, durchdachten Konzept auf, um den Zustrom der Flüchtlinge menschenwürdig und mit geordneten Abläufen zu begegnen, sondern – erraten – mit der Forderung nach dem Bau von Grenzzäunen. Damit müsse am Besten sofort begonnen werden. „Denn immerhin dauert es ja auch eine gewisse Zeit, bis Österreich die Grenzen – immerhin über 2500 Kilometer zu den Nachbarländern – mittels Zäunen sichern kann. Die Realisierung dauert mit Sicherheit Wochen, wenn nicht sogar Monate“, stellte Podgorschek mit einer gewissen Weitsicht fest.