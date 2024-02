Handelsschiff-Kapitän berichtet: „Wir spielen Katz und Maus mit den Piraten“

Das Autofrachtschiff „Galaxy Leader“ ist noch immer unter der Kontrolle von Huthi-Rebellen. Die Besatzung wurde mittlerweile an Land gebracht, wird aber nach wie vor in Geiselhaft gehalten. Außerdem ist das Frachtschiff „Ruen“, das unter maltesischer Flagge fährt und von der bulgarischen Meerflotte „Bulgare“ operiert wird, seit Dezember in den Händen von somalischen Piraten. Ich gehe aber davon aus, zumindest wird das von somalischen Sicherheitsbehörden vermutet, dass die somalischen Piraten mittlerweile zum Teil unter dem Einfluss der Huthi-Rebellen stehen.

Am 19. November 2023 haben Huthi-Rebellen den Autofrachter „Galaxy Leader“ gekapert und die 25-köpfige Besatzung als Geiseln genommen. Bei der Entführung wurde erstmals ein Helikopter benutzt, der die Mannschaft – sie besteht aus Bulgaren, Rumänen, Ukrainern und Philippinern – überrascht haben dürfte. Sehr kritisch war es auch für den Chemie-Frachter „Central Park“ der Zodiac-Company. Da haben es die Piraten sogar an Bord geschafft, die Mannschaft hatte sich aber verbarrikadiert und konnte Kontakt mit einem US-Militärschiff aufnehmen. „Galaxy“ gehört eigentlich dem Frachtunternehmen Ray Carriers, gechartert wird es von der japanischen Frachtfirma Nippon Yusen, die zum Teil dem israelischen Geschäftsmannes Abraham Ungar gehört. Seine israelische Herkunft wird von den Huthis als Grund für die Entführung angeführt.

Ich habe keinen Kontakt, und generell ist jede Kommunikation stark eingeschränkt und überwacht. Was wir über „Ruen“ wissen, ist, dass die gesamte Mannschaft auf der Brücke gefangen gehalten wird. Das Schiff sollte noch genügend Vorräte haben, aber Tatsache ist, dass zig Männer in einem Raum eingesperrt sind und nicht rauskönnen. Im Zuge von stillen Verhandlungen verlangen die Schifffahrtsgesellschaften oder Versicherer normalerweise regelmäßig Beweise, dass die Besatzung noch am Leben ist.

Zwei Schiffe sind gerade in Geiselhaft. Was passiert mit der Besatzung? Gibt es Kontakt zu ihnen?

Dass es überhaupt zu einer Entführung kommt, deutet auf eine außergewöhnliche Vorbereitung hin. Bevor ein Schiff gefährliche Gewässer durchfährt, wie aktuell das Rote Meer, muss der Kapitän eine detaillierte Sicherheitsanalyse machen, alles wird mit dem Sicherheitsoffizier der Reederei koordiniert. Das kann dazu führen, dass man zum Beispiel für die Durchfahrt einer gefährlichen Passage ein bewaffnetes Sicherheitsteam an Board holt. Wissen Sie, Handelsschiffe sind eigentlich unbewaffnet, und niemand aus der Besatzung darf auf hoher See eine Waffe tragen. Es werden spezielle Nachtsichtgeräte, Satellitentelefone, Camouflage-Kleidung und alles, was die Sicherheit erhöht, an Bord geholt. Außerdem hat jedes Schiff zahlreiche sogenannte Panikknöpfe.

Es gibt junge Männer, die in Panik verfallen. Es gibt jene, die nach einer Entführung oder einem Enter-Versuch nie wieder auf See fahren. Man nimmt diesen Menschen nicht nur die Arbeit, man nimmt ihnen ihre Identität, die sie sich in der Marine, auf den Universitäten, auf hoher See aufgebaut haben. Ihr Selbstvertrauen. Wir sind soziale Wesen, wir treffen unsere Entscheidungen nicht allein, sondern mit unseren Familien und den Menschen, die uns lieben. Wenn die zu Hause in Sorge sind, schwappt die Sorge schnell auf die gesamte Besatzung über. Angst frisst sich wie ein Wurm in uns hinein, sie beeinträchtigt unsere Entscheidungen, und das ist auf See gefährlich.

Was passiert mit der Psyche von Menschen, die ohnehin Monate auf See verbringen, in so kritischen Momenten? Wie geht man mit all dem Stress um?

Wie laufen solche Attacken auf Schiffe eigentlich ab?

Papukchiev

Neben den großen Schiffen werden immer wieder kleinere Schiffskutter besetzt. Diese nutzen Piraten und Rebellen meistens als Basis für Angriffe auf große Tanker. Wenn ich in potenziell gefährlichen Gewässern auf dem Radar einen solchen Fischkutter sehe, dann umfahre ich ihn mit mindestens 30 Kilometer Abstand. Warum? Wenn dort Piraten an Bord sind, weiß ich, dass ihre Schlauchboote Treibstoff für höchstens 60 Kilometer haben, also hin und zurück. Die Piraten werden nicht riskieren, auf offener See ohne Treibstoff zu stranden. So spielen wir Katz und Maus, damit wir nicht überrascht werden. Überraschungen sind auf See niemals gut.

Wie kann ein kleines Schlauchboot überhaupt eine Gefahr für einen riesigen Frachttanker sein?

Papukchiev

Die Angreifer sind oft paramilitärisch ausgebildete und bewaffnete Kämpfer. Sie kommen mit zwei oder drei Schlauchbooten. Wenn Handelsschiffe voll beladen sind, sinken sie ganz tief ins Wasser, sodass das Deck nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt. Oft ist es mit Stacheldraht umzäunt. Die Angreifer versuchen diesen mit langen Haken, mit Wolldecken und allem, was sie haben, zu überwinden. Viele Schiffe haben Wasserwerfer an Bord, mit denen sie die Boote beschießen können, um sie zum Kentern zu bringen. Die Piraten dürfen es keinesfalls an Deck schaffen. Alle möglichen Eingänge, Durchgänge und Türen an Bord können schnell verriegelt werden. Wenn es gefährlich wird, gibt es nur einen einzigen offenen Zugang zur Brücke. Wenn ein Kapitän ein Schlauchboot auf hoher See bemerkt, beginnt eine richtige Hetzjagd