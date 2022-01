Helmut Elsner (1935-2022): zum Tod des streitbaren Bankers

Helmut Elsner hat bis zuletzt gekämpft - gegen die körperlichen Folgen des Alterns, verschärft durch eine mehrjährige Gefängnishaft, von der er sich nie mehr wirklich erholen sollte. Er kämpfte aber auch für eine Gerechtigkeit, die ihm hartnäckig verwehrt blieb. Helmut Elsner ist dieser Tage in seinem Exil im deutschen Bad Reichenhall im Alter von 86 Jahren gestorben.



Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder Kontakt, telefonierten regelmäßig, entboten einander Weihnachtsgrüße. Wenn er in Wien weilte (was nicht allzu oft der Fall war, er fühlte sich hier nicht mehr daheim),gingen wir auf einen Kaffee, 2008 hatte ich ihn in der Justizanstalt Wien-Josefstadt besucht, 2013 saßen wir in Bad Reichenhall beisammen (und sind doch all die Jahre über per Sie geblieben).



Viele unserer Gespräche kreisten um die einstmalige Gewerkschaftsbank Bawag, vormals Arbeiterbank, in welcher er sein gesamtes Berufsleben verbracht hatte, 1995 zum Generaldirektor aufgestiegen und 2003 in den Ruhestand getreten war; sie drehten sich auch um die SPÖ, die ihn im Bawag-Skandal zum "Bauernopfer" gemacht hatte (und mit der er längst gebrochen hatte); um den späteren Strafprozess, der ihm eine zehnjährige Haftstrafe wegen Untreue eingetragen hatte, wovon er viereinhalb Jahre auch tatsächlich absitzen musste (ehe er aus gesundheitlichen Gründen und viel zu spät entlassen wurde).Vor allem aber ging es um den Umgang der Justiz mit Wolfgang Flöttl, den Elsner bis zuletzt bezichtigte, zumindest einen Teil des Ende der 1990er-Jahre verschwundenen Bawag-Vermögens abgezweigt zu haben. Wofür sich aber außer ihm und mir kaum noch jemand interessierte.