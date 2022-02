Hitzestau: Nützt die Erdwärme dem Klimaschutz?

Da müsste sich doch jede Menge Energie gewinnen lassen. Energie aus dem Untergrund, aus der Hitze der Erde. Energie, die klimafreundlich ist, weil zu ihrer Erzeugung keine fossilen Brennstoffe verheizt werden müssen. Energie, die es dringend braucht – zum Heizen und Kühlen von Häusern, für die Industrie, zur Fortbewegung –, wenn die Weltgesellschaft die Erderwärmung in Zaum halten und die Klimakatastrophe noch abwenden will.

Was bisher in der Energiebranche eher als Nischenthema galt, gewinnt gerade stark an Bedeutung: die Geothermie, also Erdwärme. In den Konzepten und Debatten rund um die Energiewende – die Umstellung von der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas hin zur Erneuerbaren Energiegewinnung etwa aus Windkraft, Sonnenkraft und Biomasse – wird der Stellenwert der Geothermie ständig größer.