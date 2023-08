IV-Präsident: „Es herrscht ein Wirtschaftskrieg“

Die Energiepreise in den USA waren schon vor der Krise niedriger, aber natürlich ist die Differenz hier noch einmal deutlich gestiegen. Das ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil, wobei wir die höheren Preise durch eine höhere Produktivität und bessere Technologien teilweise kompensieren können. Mit dem Umbau des Energiesystems und der Dekarbonisierung müssen wir davon ausgehen, dass die Energiekosten in Europa weiterhin hoch bleiben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Hunderte Milliarden Euro in den Ausbau der Netze und der neuen Energiequellen investiert werden müssen. Und irgendjemand wird das am Ende zahlen müssen. In den USA sind völlig andere Energiequellen im Einsatz: von Nuklear bis Schiefergas. China hat einen anderen Energiemix, Kohle ist dort noch ganz stark im Einsatz. Das ist die aktuelle Situation, der wir uns stellen müssen.

Die Gaspreise sind in den USA um ein Vielfaches niedriger als in der EU. Auch in China ist Energie billiger. Was bedeutet das für die europäische Industrie?

Gerade das Instrument der Strompreiskompensation ist ein europäisches Instrument. Die Grundintention ist es, wegen der hohen Energiekosten die erhöhten Kosten für CO 2 -Zertifikate teilweise zu refundieren. Es ist keine Unterstützung, sondern dient der Standortsicherung. Die Instrumente sind bewusst europäisch konzipiert, auch bis 2030. Und übrigens wenden 14 Länder Europas diese Strompreiskompensation an und haben sie in der Regel bis 2030 zugesagt. Hier ist meines Erachtens Österreich insofern säumig, weil es bis heute nur für das Jahr 2022 diese Rückvergütung der Kosten gewährt.

Die Industrie ist gesamtheitlich gut durch die letzten Krisen gekommen. Auch wenn viele Betriebe zuletzt wegen der Energiepreise massiv unter Druck waren. Aber hier hat das Zusammenspiel von Regierung und Unternehmen gut funktioniert, und man hat das Schlimmste verhindert. Wenn wir aber in die Zukunft blicken, ist schon eine starke Eintrübung der Konjunkturlage zu sehen. Wir können nicht mehr pauschal sagen, der Industrie per se geht es gut oder schlecht. Es gibt stark branchenspezifische Entwicklungen. Der Bausektor ist stark unter Druck. Und über unseren wichtigsten Handelspartner Deutschland, der auch schwächelt, spüren wir die geopolitische Situation.

Der Großteil unseres Gases kommt nach wie vor aus Russland, und lange Zeit hieß es, das russische Gas sei billiger. Im Vorjahr wurden wir eines Besseren belehrt. Haben wir in Bezug auf Russland zu leichtgläubig gehandelt?

Knill

Also ich würde das ganz und gar nicht so sehen. In Wirklichkeit muss man feststellen, dass Österreich 50 Jahre lang von günstigen, verlässlichen Energielieferungen, auch aus Russland, profitiert hat. Das war in Wirklichkeit der Wiederaufbau unseres Landes. Das jetzt im Nachhinein zu verteufeln, ist zu einfach. Dass das jetzt vorbei ist, ist aber auch klar. Wir müssen uns schneller, als uns lieb ist, von diesen Energiequellen verabschieden, und wir müssen rasch diversifizieren, das hat uns dieser Krieg gezeigt.

CO 2 -Preis, Verbrenner-Aus – Sie haben immer wieder diese und andere Dekarbonisierungsmaßnahmen kritisiert. Wo steht die IV in der Umweltdebatte?

Knill

Wir sind ganz klar Befürworter des Green Deals. Wir unterstützen die europäischen Ambitionen, bis Mitte des Jahrhunderts CO 2 -neutral zu werden. Und wir bekennen uns zu den Pariser Klimazielen. Der energieintensive Industriesektor ist seit 18 Jahren vom Emissionshandel erfasst, und wir erfüllen jedes Jahr auf Punkt und Beistrich die Vorgaben. Aktuell zahlen Industriebetriebe 100 Euro pro Tonne CO 2 , das sind mehrere Hundert Millionen im Jahr. Unsere Kritik setzt bei den nationalen Plänen an, nämlich bei der mangelnden Alternative an grünem Strom und in weiterer Folge an grünem Wasserstoff sowie an den entsprechenden Netzen. Hier spreche ich den nationalen Ausbauplan bis 2040 an, der gerade entwickelt wird. Die öffentliche Hand muss hier ausreichend grüne und wettbewerbsfähige Energie sicherstellen. Unsere Kritik ist, dass der Masterplan reichlich spät kommt und dass wir die gesetzten Ziele in der Frist nicht erreichen werden können.

Kommen wir zu einem anderen Thema: China und die USA übertrumpfen einander gerade mit Technologie-Sanktionen. Was heißt es für Österreich und die EU, wenn sich diese Machtblöcke wirtschaftlich immer aggressiver bekriegen?

Knill

Wir sind inmitten einer massiven geopolitischen und machtpolitischen Verschiebung, hervorgerufen durch den Krieg in der Ukraine und durch Russland. Die Karten werden gerade neu gemischt. Und diesbezüglich müssen wir die Tatsachen ganz nüchtern betrachten: Es herrscht ein Wirtschaftskrieg zwischen den großen Blöcken. Wir haben die große Sorge, dass Europa aufgerieben wird und seine starke Position verliert. Inwieweit können wir die strategische Autonomie in der EU stärken? Welche strategischen Partnerschaften müssen wir eingehen? Etwa mit Indien, man darf auch Saudi-Arabien nicht vergessen und viele andere Regionen, die auch Ansprüche in der neuen geopolitischen Machtverteilung stellen. Bei aller Freundschaft unseren Handelspartnern gegenüber: Dahinter stecken klare Macht- und Wirtschaftsinteressen. Die gilt es jetzt auch hier zu verteidigen.

Wir sind in vielen Bereichen, vor allem bei den Rohstoffen für Umwelttechnologien, heute viel abhängiger von Lieferungen aus China, als wir es bei russischem Gas jemals waren. Tappen wir da womöglich in die nächste Falle?

Knill

Wir kritisieren auf der einen Seite die 50-jährige Abhängigkeit von Russland und gehen jetzt komplett neue Abhängigkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien ein. Es gibt kein Windrad und keine Elektrobatterie ohne chinesische Wertschöpfung oder chinesische Vorprodukte und Rohstoffe. Wenn China – aus welchem Grund auch immer – sagen würde, wir liefern nichts mehr nach Europa, können wir uns die grüne Transformation abschminken. Wir müssen Alternativen suchen, und unser Vorschlag wäre, das Mercosur-Abkommen zu unterzeichnen. Wir haben auch in Europa Rohstoffvorkommen. Aber wir kennen die Problematik, diese Rohstoffe hier abzubauen.

Beim Nein zu Mercosur sind sich aber ÖVP und Grüne ungewöhnlich einig.

Knill

Es ist eine bequeme Position, zu sagen: Das haben wir im Koalitionsabkommen so vereinbart. Es steht aber auch im Koalitionsabkommen, dass bei substanziellen Veränderungen eine neue Evaluierung möglich ist. Das sollte man sich unter dem Aspekt, Partnerschaften mit anderen Demokratien weltweit zu stärken, um eben auch bei Rohstoffen unabhängiger zu sein, noch einmal anschauen.

Wir haben aktuell eine Inflation von sieben Prozent. Im Herbst beginnen die nächsten Lohnverhandlungen. Sie haben die Abschlüsse im Vorjahr, mit denen ja die hohe Inflation abgegolten wurde, als zu hoch kritisiert.