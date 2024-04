Kampf um jeden Nanometer

In Österreich nahm mit dem im Jahr 2021 eröffneten Infineon-Werk in Kärnten-Villach eine heimische Produktionsstätte den Betrieb auf. Das BMAW ist darauf sichtlich stolz: „Österreich hat sich aufgrund von unternehmerischer Tatkraft sowie der umsichtigen Standortpolitik zu einem starken Halbleiterstandort entwickelt.“ Auch andernorts geht es vorwärts. Im irischen Leixlip eröffnete 2023 ein neues Intel-Werk, in dem Vier-Nanometer-Chips hergestellt werden. Für eine baugleiche Fabrik in Magdeburg soll heuer der Spatenstich erfolgen. Zehn Milliarden Euro soll die Förderung der deutschen Bundesregierung betragen. Intel-CEO Gelsinger kündigte auf dem Weltwirtschaftsforum gar die Produktion von 1,5-Nanometer-Chips an, wenn das Werk voraussichtlich 2027 den Betrieb aufnimmt. Damit will Intel „nicht nur die fortschrittlichste Produktion in Deutschland, sondern weltweit“ auf den Weg bringen, so Gelsinger. Die Weiterverarbeitung der in Irland und Deutschland gefertigten Wafer – eine Art Chip-Rohling – soll in Wrocław (Polen) erfolgen. Ein Werk um 4,6 Milliarden Euro ist für die niederschlesische Metropole in Planung.

Ob angesichts des doppelten Bedarfs an Mikrochips bis 2030 die Werke die Nachfrage stillen können, ist fraglich. Fest steht: Neben Produktionsstätten sind vor allem Arbeitskräfte und Spezialisten, die die Chips fertigen können, nötig. Sabine Herlitschka von Infineon Austria schätzt den eigentlichen Investitionsbedarf auf „rund 500 Milliarden Euro an privaten und öffentlichen Geldern in allen EU-Ländern“. Die Vorstandsvorsitzende des Tech-Riesen am Standort Villach lobte den Chips Act in einem profil-Interview 2023 zwar als „wichtigen Beitrag“, doch seien „weitere Schritte sind nötig“.

Ein Kind der Globalisierung

Es liegt in der Natur von Unternehmen, Kosten zu senken und Bauteile in Fernost produzieren zu lassen. Zwar verstreuen sich Forschung, Design und die Maschinenfertigung für die Halbleiterproduktion über den gesamten Globus, doch konzentriert sich die weltweite Produktion des Bauteils Mikrochip selbst auf China, Taiwan und Südkorea. Eine gefährliche Abhängigkeit. Als während der Coronapandemie Fabriken in Asien den Betrieb einstellten, geriet die Elektroindustrie weltweit ins Stottern. Doch standen nicht nur bei den europäischen Autobauern die Bänder still, auch moderne Panzer und Raketen sind so sehr von Halbleitern abhängig, dass die Verteidigungsarchitektur in Wanken geraten kann.

Den russischen Angriff auf die Ukraine betrachtet man im Westen als eine mögliche Analogie zu China und Taiwan. Die Volksrepublik China unter der autokratischen Führung von Xi Jinping strebt die „Wiedervereinigung“ mit dem abtrünnigen Inselstaat an, notfalls auch mit militärischen Mitteln. Für die weltweite Halbleiter-Versorgung ein nicht zu vernachlässigender Risikofaktor, denn die taiwanische Chipindustrie profitiert seit Jahrzehnten von der Produktionsauslagerung nach Asien und ist mittlerweile führend in der Branche, allen voran der Tech-Gigant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Das 1987 gegründete Unternehmen positionierte sich mit knapp 69 Milliarden Euro Umsatz im Vorjahr an der Spitze der Industrie. Heute stellt TSMC bereits über die Hälfte aller weltweit erhältlichen Mikrochips her. Der weltweit drittgrößte Chip-Fabrikant United Microelectronics Corporations (UMC) sitzt mit 6,5 Prozent Weltmarktanteil ebenfalls auf der pazifischen Insel.