Keine Unterschrift von Kurz für EU-Klimaziel?

Warum nicht? Heißt das, dass die Ansage, Österreich unterstütze den 55-Prozent-Plan, hinfällig ist? Keinesfalls, heißt es aus Gewesslers Klimaschutzministerium. Im Kanzleramt habe man den Brief aus rein formalen Gründen nicht unterzeichnet, so ein Sprecher Gewesslers - konkret deshalb, weil der 55-Prozent-Plan zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefs "nicht auf der Tagesordnung des Europäischen Rates" gestanden sei. Aus dem Kanzleramt selbst heißt es nur, man unterstütze die ambitionierten Klimaziele der Kommission und werde sie beim Rat der EU-Staatsund Regierungschefs im Dezember besprechen.



Kritiker orten Uneinigkeit: "Die Regierung macht in ihrem Programm zwar starke Ansagen zum Klimaschutz, ist sich aber tatsächlich in der Umsetzung bei relevanten Projekten nicht einig", sagt Adrian Hiss von der Bewegung Fridays for Future.