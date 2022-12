Klimakrise: Ist ein Ende in Sicht – oder nicht?

Dabei dachte ich, heuer endlich eine Zeitenwende zu beobachten. Schließlich treten die schon lange vorhergesagten Folgen des Klimawandels immer häufiger und mit immer gravierenderen Schäden tatsächlich ein. Mit verstärkter Frequenz und Eindringlichkeit prasseln die Hiobsbotschaften auf die Menschen herab. Gletscherschmelze, verdorrende Felder, sturmverwüstete Wälder, überflutete Siedlungen – die Bilder und Berichte von einer zunehmend klimagestressten Welt werden immer verstörender. Und nicht nur jene aus weit entfernten Ländern, sondern auch solche direkt vor unserer Haustür. Der Neusiedler See, mangels Niederschlags am Verdunsten, hat sich seit seinem medienwirksamen Auftritt im Sommer nicht wieder erholt. Der benachbarte Zicksee ist bereits komplett verschwunden. Die Bilder von den tonnenweise verendeten Fischen haben sich eingeprägt. Die Landwirtschaft klagte – nicht nur im Seewinkel – über Trockenheit, Hitze und Hagel. Das österreichische Erntejahr 2022 lässt sich mit „enorme Schäden, geringe Erträge“ zusammenfassen. Die Klimakrise ist – deutlich sichtbar – angekommen.

Vielleicht ist es der Nebel, der sich seit Wochen hartnäckig über die Stadt stülpt. Vielleicht ist es eine Welt im permanenten Krisenmodus, die sich aufs Gemüt schlägt. Vielleicht ist es auch nur der typische Jahresend-Blues. Eines jedoch ist gewiss: Mein Vertrauen in die Menschheit, die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen, tendiert gegen Null.

Das, so dachte ich, müsste doch selbst dem größten Ignoranten die Augen öffnen. Zumal die Notwendigkeit, den weltweiten CO2-Ausstoß zu begrenzen, seit Jahrzehnten bekannt ist. Ich höre schon die Frage: Was kann denn das kleine Österreich da tun? Nun, endlich seinen Teil beitragen! Doch wir schleudern Treibhausgase in die Atmosphäre, als wäre nichts. Laut Berechnungen des Umweltbundesamtes sind die heimischen CO2-Emissionen 2021 gegenüber dem Jahr davor um rund 4,8 Prozent gestiegen. Wenn Österreich bis 2040 Klimaneutralität erreichen will, müssten sie jedoch jährlich um mindestens sieben Prozent nach unten gehen.

Die Regierung, so sollte man meinen, müsste doch alle Hebel in Bewegung setzen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Stattdessen gab sie kürzlich bekannt, dass das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, mit dem unter anderem per Jahresbeginn der Einbau von Gasheizungen in Neubauten untersagt werden sollte, fürs Erste verschoben ist. Der Ausstieg aus der fossilen Wärmeversorgung ist freilich eine ganz zentrale Maßnahme, um den heimischen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Daraus wird nun nichts. Nicht zuletzt deshalb, weil die Wirtschaftskammer von Anfang an gegen die geplanten Regelungen Sturm lief. Ähnliches gilt für das Klimaschutzgesetz, das seit geraumer Zeit Gegenstand „politischer Verhandlung“ zwischen den Regierungsparteien ist. Dass die ÖVP das Gesetz nicht will, ist hinlänglich bekannt.

Schon erstaunlich, wie kurzsichtig hier die so genannte Wirtschaftspartei sowie die vorgebliche Interessenvertretung der Unternehmen sind. Die Experten des Rechnungshofs, nicht gerade als linksgrün-versiffte Aktivisten bekannt, haben errechnet, dass die Kosten durch Klimaschäden in Österreich derzeit bei rund einer Milliarde Euro jährlich liegen. Wenn die Temperaturen stark steigen, wird sich dieser Betrag auf über acht Milliarden erhöhen. Und weil Österreich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die – wohlgemerkt verbindlichen – Klimaziele der EU für 2030 verfehlen wird, drohen Kompensationszahlungen für den Ankauf von Emissionszertifikaten von über neun Milliarden Euro. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass das Geld anderweitig deutlich besser investiert wäre.

Das Ziel des Pariser Klimagipfels, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen, wird wohl krachend verfehlt. Zurzeit laufen wir global auf durchschnittlich drei Grad zu, was für Österreich fünf bis sechs Grad plus bedeuten würde. Die Folgen? Eine so stark zunehmende Häufigkeit von Extremereignissen wie Dürren, Überschwemmungen, Bränden, Krankheiten und Hitzewellen, dass an ein komfortables Leben mit einer stabilen Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser kaum noch zu denken ist. Dann werden nicht nur Klimaflüchtlinge aus Afrika, sondern auch aus Italien und Spanien vor unserer Türe stehen – weil Südeuropa buchstäblich verwüstet sein wird.

Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, mich hier als Untergangsprophetin zu entlarven: In einem Land, in dem sich der Volkszorn bereits entfacht, wenn so gelinde Maßnahmen wie etwa Tempo 100 auf Autobahnen auch nur angedacht werden, besteht wohl kaum Hoffnung, dass tiefgreifende Schritte, die unseren Konsum und Verkehr grundsätzlich hinterfragen, durchführbar sind. Einen ernsthaften Klimaschutz in absehbarer Zukunft sehe ich unter diesen Umständen nicht.

Der Mensch neigt eben zu Bequemlichkeit, Eigennutz, Besitzstandswahrung. Der Österreicher möglicherweise ganz besonders. Dieser Befund ist Ihnen zu defätistisch? Dann lesen Sie weiter bei Kollegin Dzugan. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.