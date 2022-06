Kreislaufwirtschaft: Die Schwierigkeiten der Wiener Immobiliengruppe CPI

CPI – hinter dieser Buchstabenfolge entrollt sich ein Anlegerskandal, dessen Dimension erst nach und nach greifbar wird. Wie profil am 10. Juni erstmals online berichtete, ist Ernst Kreihslers weit verzweigtes Unternehmenskonstrukt in eine gefährliche Schieflage geraten; die Geldgeber – unter ihnen private Anleiheinhaber aus Österreich und Deutschland – müssen sich auf Unbilden gefasst machen. Seit Tagen prangt auf der CPI-Website die Warnung, dass Anlegerinnen und Anlegern der „komplette Ausfall der Anleihen“ drohe. Es geht um viel Geld: Nach profil-Recherchen schuldet die CPI-Gruppe den Financiers deutlich mehr als 100 Millionen Euro, es fehlt an Eigenkapital, an Liquidität, längst sind Zahlungsrückstände eingetreten, mehrere Insolvenzen zeichnen sich ab.

Mitte Mai hatte das Handelsgericht Wien mit Patrick Volkert einen Notgeschäftsführer eingesetzt, der prompt auf Ungereimtheiten in den Büchern stieß. „Aufgrund von teilweise nicht autorisierten Kapitaltransaktionen durch den verstorbenen Geschäftsführer Herrn Mag. Kreihsler aus der CPI Gruppe in einen zweiten Unternehmensast, sind die CPI Immobilien GmbH, als auch die für Projektgesellschaften relevanten CPI Beteiligungen GmbH und CPI Bauträger GmbH, deutlich unterkapitalisiert. Sie können deshalb die Rückkaufsverpflichtungen nicht erfüllen und werden voraussichtlich insolvent werden“, heißt es in einem Schreiben Volkerts, das kürzlich an Investorinnen und Investoren ging. Zwischenzeitlich hat das Handelsgericht mit dem Sachverständigen Gerd Konezny einen zweiten Notgeschäftsführer bestellt, um Kreihslers unübersichtlichen Nachlass zu sortieren.