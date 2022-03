Was das für Russland bedeutet, illustrieren einige Zahlen: Vergangenes Jahr kamen 36 Prozent aller Staatseinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas. Gemeinsam machen die Rohstoffe fast die Hälfte der russischen Exporte aus (der überwiegende Großteil davon geht in Richtung Europa).Es ist die wichtigste Finanzierungsquelle für Russland. Und sie sprudelt auf absehbare Zeit weiterhin reich.



Die Staaten und Energiekonzerne in Europa (in der EU sind beispielsweise Österreich, Deutschland und Italien in besonders hohem Maß von Gas aus Russland abhängig) zahlen gut für die gelieferte Energie. "Jeden Tag geben wir 350 Millionen Euro einem russischen System, das wir damit in die Lage versetzen, in Waffen zu investieren, mit denen gerade Kiew und andere Orte beschossen werden", kritisiert der irische Klimaminister Eamon Ryan gegenüber Reuters.



Derzeit sind die Summen, die Russland lukriert, gar besonders hoch. Seit vergangenem Herbst sind die Gaspreise in Rekordhöhen gestiegen-teils infolge des Wirtschaftsbooms nach der Corona-Krise (der mit erhöhtem Energieverbrauch einherging),teils wegen der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. So lag der Großhandelspreis für Erdgas laut dem heimischen Gaspreisindex im Februar 2022 um ganze 493 Prozent höher als im Februar 2021. Im Dezember letzten Jahres erreichte der Gaspreis in Österreich kurzfristig 170 Euro pro Megawattstunde-ein einsamer Rekordwert, der erst vergangenen Freitag infolge des Krieges eingestellt wurde: Da knackte der Preis die 200-Euro-Marke.