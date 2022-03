Ex-OMV-Direktor Roiss: „Wir haben längst kleine Austro-Oligarchen“

profil: Das sogenannte Neptun-Gasfeld.

Roiss: Das war damals ein 50:50-Projekt mit Exxon, das nach meinem Abgang nie mehr über das Entwicklungsstadium hinauskam. Exxon stieg später aus, das Projekt ist bis heute nicht realisiert.



profil: Halten wir fest: Die OMV verfügt über eine große, nicht genutzte Gasreserve im Schwarzen Meer.

Roiss: Ja. Das Gasfeld ist so groß, dass man nicht nur Rumänien damit versorgen könnte. Meine Annahme war, dass wir mit Neptun künftig jährlich rund drei Milliarden Kubikmeter Gas nach Österreich liefern können. Das hätte etwa ein Drittel des Jahresbedarfs gedeckt. Natürlich nicht gleich vom Start weg, die Entwicklung hätte etwa fünf Jahre gedauert. Ein zweiter wichtiger Lieferant sollte Norwegen sein. Wir haben 2013 rund drei Milliarden Euro in die Hand genommen, um in Norwegen in bestehende und noch zu entwickelnde Öl- und Gasfelder zu investieren. Doch nach meinem Abgang 2015 wurde das norwegische Investment öffentlichkeitswirksam schlechtgeredet. Es hieß plötzlich: Die Kosten dort sind viel zu hoch, wir gehen jetzt nach Russland, da ist es billiger. Über die hohen Spannen in Norwegen redete übrigens kein Mensch. Heute erzielt die OMV in Norwegen vermutlich die zweithöchsten Vorsteuergewinne in ihrem Öl- und Gasgeschäft.



profil: Soweit ich mich erinnere, wollte Ihr Nachfolger Rainer Seele Teile des Norwegen-Geschäfts bald nach seinem Amtsantritt an Gazprom verkaufen.

Roiss: Die norwegische Regierung hat das glücklicherweise verhindert. Leider hat er damals dennoch ein großes Gasentwicklungsprojekt in der Nordsee an Dritte verkauft. Heute produzieren die norwegischen Gasfeld-Beteiligungen der OMV zusammen fast drei Milliarden Kubikmeter im Jahr – zu meiner Verwunderung fließt davon aber nichts zu uns. Das wird außerhalb von Österreich verkauft.