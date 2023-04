Kritik an EU-Gremium: Einfallstor für Lobbyisten?

Lieferkettengesetz, faire Löhne, „Green-Deal“ – auf EU-Ebene werden Gesetzesvorhaben diskutiert, die weitreichende Auswirkungen haben können, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftspolitisch und für die Umwelt. Was wäre jedoch, wenn irgendwo im komplexen Brüsseler Institutionengeflecht ein kaum bekanntes Gremium existiert, das schon am Beginn von Entscheidungsprozessen mithilft, Unternehmensinteressen tendenziell stärker zur Geltung zu bringen? Ein Gremium, das noch dazu ein potenzielles Ziel für industrienahe Lobbyisten darstellt?

Im Vorjahr erhoben mehrere internationale NGOs schwere Vorwürfe in Bezug auf das – bei der EU-Kommission angesiedelte – „Regulatory Scrutiny Board“ (RSB). Dieser „Ausschuss für Regulierungskontrolle“, wie er auf Deutsch genannt wird, soll demnach mitgeholfen haben, ein weitreichendes Gesetz, dem zufolge Unternehmen Verantwortung für ihre globalen Lieferketten übernehmen sollen, zu verwässern – profil berichtete zuletzt ausführlich über dieses sogenannte Lieferkettengesetz. Das RSB, dem aktuell sechs Expertinnen und Experten angehören, sei in diesem Zusammenhang auch Ziel von Industrie-Lobbying gewesen. In Österreich schließt sich nun die Arbeiterkammer (AK) der Kritik am RSB an. Eine Studie im Auftrag der AK und des Vereins „LobbyControl“ gelangt – kurz gesagt – zur Einschätzung, dass der Einfluss des Gremiums deutlich beschnitten werden sollte.

Weitreichende Einspruchsmöglichkeit

Formell kommt dem RSB im europäischen Gesetzwerdungsprozess eigentlich nur eine eher technisch anmutende Aufgabe zu: Will die EU-Kommission Gesetzesvorschläge auf den Weg bringen, muss sie dazu auch eine Folgenabschätzung ausarbeiten. Der Ausschuss unterstützt die Kommissionsmitarbeiter dabei durch Besprechungen im Vorfeld und gibt später eine Stellungnahme ab.