Lavanttaler Lithium für Saudi-Arabien

Müller macht dafür vor allem die Struktur im australischen Unternehmen verantwortlich: „Kurz vor der Umsetzung ist das Vorhaben von den Australiern rund um den Hauptverantwortlichen Tony Sage wieder gestoppt worden, weil klar war, dass das die Machtverhältnisse im Konzern verändert hätte. In einem Aufsichtsrat in Österreich ist Macht anders verteilt als in Australien, wo der Chairman quasi unein- geschränkt Hoheit über sein Unternehmen hat. Reduzieren wollte man diese Entscheidungshoheit im Zuge einer Europäisierung dann doch nicht“, sagt Müller. Für den ehemaligen Direktor Grund genug, das Unternehmen zu verlassen. Die aktuelle Führung rund um Wanke sieht das hingegen anders, das Unternehmen sei längst europäisch: „Mit der ECM Lithium AT GmbH hat European Lithium weiterhin ein eigenständiges Tochterunternehmen in Österreich“, lässt dieser wissen.

Dass das Projekt nicht vom Fleck kommt, sei laut Stefan Müller allein mit der Dauer von Behördenwegen nicht zu erklären. Er war von 2017 bis 2020 Non-Executive Director des australischen Unternehmens. Sein Ausstieg hat auch mit den Entwicklungen im Unternehmen zu tun. „Es handelte sich um das aussichtsreichste Lithiumprojekt in ganz Europa. Relativ schnell war dann auch klar, dass das Unternehmen aus verschiedenen Gründen europäischer werden sollte“, sagt der ehemalige Direktor. Hürden, die einem solchen Unterfangen gegenüberstehen, seien leichter zu bewältigen, wenn es sich um ein heimisches Unternehmen handle – „sei dies im direkten Kontakt mit Entscheidungsträgern oder anderen Industrievertretern, allein schon durch die gemeinsame Sprache und die Mentalität der Leute vor Ort“. Geplant war also, die heimische Tochtergesellschaft von European Lithium in eine Aktiengesellschaft mit Firmensitz in Wolfsberg umzuwandeln. Passiert ist das aber nie.

Saudi-Arabien statt St. Paul

Dass ein so großes Projekt grundsätzlich seine Zeit braucht, bestätigt auch Franz Sinabell, Ökonom am österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO). „Um so eine Lagerstätte für einen modernen Ausbau zu entwickeln, braucht man zehn bis 15 Jahre. Außerdem haben wir in Europa klar definierte Verfügungsrechte, wie den Naturschutz, Wegerechte, Lärmschutz und viele weitere. Das sind Rechte der Bevölkerung, und jemand, der eine solche Lagerstätte in Betrieb nehmen möchte, muss diesen Rechnung tragen“, sagt der Wirtschaftsforscher. Die Ankündigung von European Lithium Anfang des Jahres 2023, Österreich in puncto Weiterverarbeitung den Rücken zu kehren, sei aus betriebswirtschaftlicher Sicht schon nachzuvollziehen. Zu stark sind laut Sinabell die Energiepreise in der EU im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegen. Durch den Transport nach Saudi-Arabien spare man laut Angaben des Unternehmens vor allem bei den laufenden operativen Kosten inklusive der Ausgaben für Energie, bei den Kapitalkosten und aufgrund der deutlich niedrigeren Besteuerung. Und nicht zuletzt spart man sich die 350 Millionen Euro, die für den Bau einer Lithiumaufbereitungsanlage geplant waren. Ein Schritt, den Ex-Direktor Müller kritisiert: „Damit macht man sich vor Ort keine Freunde, denn mit dem Minenbetrieb haben Sie nur eine relativ geringe Wertschöpfung, der Abbau ist hochgradig automatisiert, die Jobs in der Mine sind keine hoch bezahlten Expertenjobs. Die Wertschöpfung entsteht hauptsächlich bei der komplexen Weiterverarbeitung.“

Übernehmen wird diese Weiterverarbeitung das saudi-arabische Unternehmen Obeikan. Das schmerzt die regionale Politik. Denn noch 2018 berichtete der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer Presseaussendung von „einem Zukunftsprojekt, das in den Startlöchern steht“, und über Abbaupläne, mit denen „im Idealfall über 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten“. Das Projekt rein auf die entstehenden Arbeitsplätze zu beschränken, möchte Wanke so nicht stehen lassen. „Die Zahl der geplanten Arbeitsplätze belief sich vormals auf circa 400 und beträgt jetzt etwa 200. In den vergangenen Jahren hat European Lithium zahlreiche Aufträge an regionale beziehungsweise österreichische Dienstleister, beispielsweise in den Bereichen Geologie, Vermessung, Transport und Erdbau, vergeben.“ Außerdem habe die Region von Ausgaben, die im Rahmen sämtlicher Geschäftsreisen in die lokale Gastronomie und Hotellerie geflossen sind, profitiert.

Dort zeigt man sich dennoch enttäuscht. Landeshauptmann Kaiser, dem keine aktualisierten Zahlen bezüglich Arbeitsplätze kommuniziert wurden, nimmt die Entscheidung, dass kein Werk in der Region entstehen soll, zur Kenntnis. Günther Vallant (SPÖ), Bürgermeister der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud, auf deren Gebiet sich der Stolleneingang befindet, ortet eine vertane Chance. „Für die Region hätte sich eine nachhaltige Produktion angeboten, also den Rohstoff vor Ort zu gewinnen, in batteriefähiges Lithium umzuwandeln und dann vielleicht auch in einen Cluster einzubinden. Geografisch liegen wir dafür nicht so schlecht, mit der Automobilindustrie in Graz. Hier die Batterien für europäische Autos zu bauen, das wäre ein mutiger Schritt gewesen“, meint er.