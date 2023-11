Lebensmittelhandel: Keine Preisabsprachen, aber unfaire Praktiken

Wie viel wir für Nahrung ausgeben, ist längst zum Politikum geworden.Im Mai dieses Jahres rief die türkis-grüne Regierung die Branchenvertreter wegen der stark gestiegenen Preise zu einem Lebensmittelgipfel ins Bundeskanzleramt. Wirksame Maßnahmen blieben jedoch aus. Die Konsumenten stöhnen an den Kassen der Supermärkte ob der hohen Ausgaben, die Bauern ächzen wegen ihrer sinkenden Erträge. Verdienen sich die großen Handelskonzerne hier also ein üppiges Körberlgeld? Auch eine Frage, der die BWB nachgegangen ist.

Keine Preisabsprachen

Die Ergebnisse könnten aus Konsumentensicht befriedigender sein: „Es konnte kein ausreichender Verdacht auf Preisabsprachen festgestellt werden“, sagte Natalie Harsdorf-Borsch, Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde. Dass die Supermarktketten unter dem Deckmantel der Inflation versucht hätten, ihre Handelsspannen und Gewinnmargen zu erhöhen, wie viele vermutet hatten, wird durch die Untersuchung nicht bestätigt. Zumindest im beobachteten Zeitraum vom zweiten Halbjahr 2022 bis zum zweiten Halbjahr 2023 gebe es darauf keine Hinweise, heißt es seitens der Behörde. Die Lebensmittelinflation erreichte im Jänner mit 17 Prozent ihren Höhepunkt und war im September mit 8,4 Prozent noch immer sehr hoch. Im Schnitt zahlen wir heuer um ein Drittel mehr für Lebensmittel als noch vor einem Jahr. Wenn aber alle entlang der Lieferkette ihre Preise erhöhen, war am Ende niemand Schuld.

Was wohl so ziemlich allen Österreichern an der Supermarktkasse aufgefallen ist, bestätigt nun auch die Behörde: Kaum eine Produktgruppe ist von Preisanstiegen verschont geblieben. Besonders stark gestiegen sind Butter Margarine und Mischfette. „Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine war Sonnenblumenöl knapp In der Nahrungsmittelindustrie wurde dann Butter als Substitut eingesetzt. Das ließ die Preise ansteigen“, sagt Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell.

Die Situation bei den Herstellern ist freilich differenziert zu betrachten. Die großen multinationalen Lieferanten konnten ihre Preismargen in einzelnen Produktgruppen deutlich steigern. Konzerne wie Nestlé oder Mondelez verhandeln ihre Preise national, das heißt, je nach Land werden unterschiedliche Einkaufspreise bei den Handelsketten durchgesetzt. Dies ist laut BWB auch der wichtigste Faktor, weshalb es etwa gegenüber Deutschland große Preisunterschiede an den Supermarktkassen gebe. „Wir haben bereits die EU-Kommission mit dieser Thematik befasst und unseren Bericht übermittelt“, sagt Harsdorf-Borsch.