Lieferkettengesetz: Was bedeutet das für Österreich?

Zum Beispiel die scharfen kleinen Pfefferoni von Billa, einer der großen Supermarktketten Österreichs. Laut Packungsangabe stammt das Gemüse aus Sri Racha (auch Si Racha), einer Stadt im zentralen Thailand. In die EU importiert wurde es über ein Unternehmen in den Niederlanden, ehe es in Wien im Supermarktregal landete. Die Ernte von Chilis ist eine arbeitskraftintensive Tätigkeit, bei der die Früchte sorgsam per Hand vom Strauch geschnitten werden. Unter welchen Umständen geschieht das im fernen Thailand?

Man weiß es letztlich nicht. Und zwar nicht nur bei Lebensmitteln, sondern quer über alle Produkte und Branchen hinweg. Ob bei Elektrogeräten wie Handys und Laptops, Bekleidung oder Fahrrädern – Österreichs Hersteller und Händler verweisen zwar gern darauf, wie sorgfältig darauf geachtet werde, dass Lieferanten sämtliche Standards einhalten, etwa in Sachen Menschenrechte, Verbot von Kinderarbeit, Umwelt- und Klimaschutz. Doch ein Grundproblem bleibt: Heimische Unternehmen kaufen Produkte häufig von Betrieben, die ihrerseits als Einkäufer und Importeure fungieren. Rechtlich gesehen sind Supermärkte, Produzenten oder sonstige Unternehmen nicht verantwortlich, falls Regeln in weit entfernten Weltgegenden gebrochen werden.

Das soll sich jetzt ändern. In mehreren Staaten Europas ist eine Debatte rund um ein sogenanntes Lieferkettengesetz losgebrochen. Es geht darum, Händler und Verkäufer dafür verantwortlich – und haftbar – zu machen, wenn in ihren Lieferketten etwas im Argen liegt, also bei Lieferanten und Produzenten vornehmlich im Ausland.

In Deutschland hat man sich soeben auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. In Frankreich besteht ein solches bereits seit dem Jahr 2017 („Loi de vigilance“). In Österreich plädieren gleich mehrere zivilgesellschaftliche Initiativen dafür.