Mit Einbruch der Dämmerung füllt sich der Parkplatz am Zollgelände in Nickelsdorf. Zwischen riesigen Lastwägen huschen schemenhafte Gestalten herum. Es sind Ungarn, Bulgaren, Rumänen. Eine Gruppe türkischer Fernfahrer bereitet in der zwischen zwei Rädern eingebauten Miniküche das Abendessen zu. Es gibt Spinat aus der Dose, Eier, Tomaten. Einer der Männer seift unter dem Wasserstrahl aus dem mitgeführten Tank die Teegläser ein. Mustafa T. spricht ein wenig Deutsch. Auch er hat Fische geladen, das Stromaggregat rattert unentwegt. Vier Wochen pendelt er zwischen Istanbul und Westeuropa, bevor er ein paar Tage bei seiner Familie in der Küstenstadt Mersin verbringen kann. In den Monaten des Unterwegsseins ist die Fahrerkabine sein Zuhause. Er hält sie penibel rein. In der Seitentür stehen adrett gereiht die Putzmittel.