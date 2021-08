Lukas Neugebauer, der neue Herr im Novomatic-Forum

Den monumentalen Schreibtisch zieren gedrechselte Löwen, darauf ein astronomischer Globus in Schwarz-Gold, eine auf einer Vase reitende nackte Frauenfigur – in Neugebauers Büro herrscht ein wilder Stilmix. Raumgreifend im Auftreten, jovial im Ton, der Dialekt verrät ihn als „Zuagroasten“. Aufgewachsen ist Neugebauer in Wiener Neustadt. Nach der Matura studierte er an der dortigen Fachhochschule Wirtschaftsingenieurwesen. „Aber nur ein Semester, denn parallel dazu hab ich meine erste Firma, ein kleines Bauunternehmen, gegründet“, erzählt der Niederösterreicher. Als sich das zeitlich nicht mehr vereinbaren ließ, habe er sich auf die Selbstständigkeit konzentriert. Dawar er 18.