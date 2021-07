Luxus-Residenzen: Unmut in Öblarn

Das Projekt sprengt die jetzige Bebauungsdichte

Die Käuferin plant ohnehin tiefgreifende Änderungen. Der Traditionsbetrieb soll Luxus-Residenzen weichen. Geht es nach den Projektentwicklern, kommen in das Haupthaus und in das völlig umgestaltete Nebengebäude Suiten und Apartments, die Investoren zum Kauf angeboten und über eine Betreiberfirma an Touristen vermietet werden sollen. Derartige „Buy-to-let“-Modelle sind in der Alpenregion keine Seltenheit und für viele ein rotes Tuch: Kritiker befürchten, dass letztlich Zweitwohnsitze entstehen, die gerade einmal ein paar Wochen im Jahr bewohnt sind und sonst leer bleiben. Was im konkreten Fall für zusätzliche Aufregung sorgt: Das Objekt steht im Ortskern, ein Teil davon reicht in eine Hochwasser-Gefahrenzone hinein. Und auch der geltende Flächenwidmungsplan schafft Probleme, wie es heißt. Dieser müsse wohl geändert werden, da das Projekt in seiner jetzigen Form die erlaubte Bebauungsdichte sprengt.

Auf den ersten Blick möchte man meinen, die Projektentwickler stünden vor nahezu unüberwindbaren Hindernissen. Der zweite Blick fällt jedoch aufs Firmenbuch, und dort offenbart sich eine höchst bemerkenswerte Konstellation: An der „Bäck’n Hansl“-Projektfirma beziehungsweise ihrer Muttergesellschaft sind nicht weniger als drei Öblarner Gemeindevertreter beteiligt – zwei Gemeinderäte und Bürgermeister Franz Zach, allesamt von der ÖVP. Jeder von ihnen hält vier Prozent der Gesellschaftsanteile.

Einer der Gemeinderäte besitzt die Anteile über seine private Immobilienfirma. Er fungierte zunächst sogar als einer von mehreren Geschäftsführern. Außerdem steht er in einer wirtschaftlichen Nahebeziehung zu anderen Mitgesellschaftern beziehungsweise zu dort involvierten Personen – darunter ein auf Luxus-Ferienapartments spezialisiertes Unternehmen mit teil-niederländischem Hintergrund, das die Anlage in Öblarn betreiben soll. Der Verflechtungen nicht genug: Über eine gemeinsame Firma ist dieser Kreis darüber hinaus mit einem Architekten aus der Region verbunden, der die Gemeinde Öblarn in Raumplanungsfragen berät.

Das Gebäude steht mitten im Ortskern von Öblarn