Nachhaltigkeit: Wirtschaftskammer will nicht mehr „gestrig“ wirken

Es gibt einen Grund, warum auf den PowerPoint-Folien in großen, roten Lettern „vertraulich“ steht. Denn die Wirtschaftskammer (WKÖ) arbeitet derzeit an einer heiklen Mission. An einer Nachhaltigkeits-Agenda. Damit will die Kammer zwei Dinge vereinen, die zumindest bisher oft als Widerspruch gesehen wurden: wirtschaftliches Wachstum und Ökologie.

Im ersten Schritt unternahm die WKÖ eine schonungslose Analyse des Ist-Zustands.