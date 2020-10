"wer ist dieser Idiot??"

Wäre es nach Neumann gegangen, dann wäre Neuholds Kommentar auch nicht ohne Konsequenzen geblieben „wir brauchen eine Entgegnung! Wir benötigen Material, wie gut alles in NÖ ist und wie schlecht in Wien seit 2014! Haben wir da was??“ Der andere Manager antwortete: „Nicht wirklich, aber wir lassen eine Studie machen (…) die das ua beinhaltet. Jetzt können wir uns nur auf interne Infos bzgl NÖ verlassen und dort ist das illegale Spiel seit der Regulierung massiv zurück gegangen. Leider sind aber auch in Wien seit dem Verbot die illegalen Geräte auf 300-500 Geräte zurückgegangen (durch massiven Einsatz der FinPol) und es hat sich Richtung Sportwetten verlagert. Beides keine Infos die wir teilen wollen“ (Anm.: FinPol steht für Finanzpolizei).



Dass die Novomatic-Führung diese entlarvenden Infos nicht teilen wollte, überrascht nicht. Zwei Tage zuvor hatte der Konzern noch im Rahmen einer Glücksspielmesse in London erklärt, in Wien sei dem illegalen Glücksspiel seit dem Automatenverbot Tür und Tor geöffnet. Für diese PR-Strategie gab es augenscheinlich keine faktische Grundlage. Mitte August 2020 fragte profil bei Novomatic an, ob der Öffentlichkeit bewusst die Unwahrheit gesagt worden sei. Novomatic-Anwalt Peter Zöchbauer wies das als „tatsachenwidrig“ zurück: Der Chat sage nur, „dass eine derartige Studie für Niederösterreich in Auftrag gegeben wurde (da die Unternehmensgruppe meiner Mandantin in Niederösterreich eine Landeskonzession hält), dass es aber für Wien im Haus meiner Mandantin keine solche Studie gibt“.