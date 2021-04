Nur eine nur fünf Fabriken liefert Astra-Zeneca-Impfstoff ...

Aber warum liefern sie nicht? An dieser Stelle wird die Recherche kompliziert. Weil weder EU-Kommission noch EMA noch AstraZeneca Fragen beantworten, ist man auf dürftige offizielle Verlautbarungen und Hintergrundgespräche mit Branchenkennern angewiesen. Die solcherart gewonnenen Informationen sind bruchstückhaft, manchmal widersprüchlich. Es zeigt sich: Selbst in einer Causa wie den Corona-Impfstoffen, die für viele Menschen über Leben oder Tod entscheiden, herrscht totale Intransparenz, sobald man nach tiefer gehenden Informationen abseits offizieller Bekanntgaben sucht. Die Öffentlichkeit erfährt fast nichts über konkrete Produktionsund Lieferabläufe, nicht einmal bei diesen Impfungen, die gerade weltweit die Debatten dominieren.



Am Beispiel USA: Der dortige AstraZeneca-Zulieferer Catalent müsste Impfstoffe an die EU-Staaten schicken-was aber, laut Sandra Gallina, nicht geschieht. Die britische BBC allerdings berichtete kürzlich das Gegenteil: Die AstraZeneca-Impfdosen für die EU würden teilweise "aus den USA" stammen, so die Fernsehanstalt. Außerdem kündigte Catalent selbst vergangenes Jahr per Aussendung an, dass im US-Werk in Harmans "ab dem späten dritten Quartal 2020" AstraZeneca-Impfstoffsubstanz hergestellt werde. Was stimmt nun? Kommen, entgegen Gallinas Behauptung, doch Impfungen über den Atlantik?



Oder nicht? Es lässt sich schlicht nicht herausfinden. Eine profil-Anfrage an Catalent bleibt genauso unbeantwortet wie alle anderen.



Etwas klarer ist der Fall in den Niederlanden. Die dortige Impfstofffabrik-die Firma Halix in Leiden-war bis vor wenigen Tagen noch gar nicht behördlich befugt, Impfstoff zu liefern. Das geht aus einer Mitteilung der EMA vom 26. März hervor. Darin heißt es, dass "in Leiden, Niederlande, eine neue Stätte für die Produktion der AstraZeneca-Impfstoffsubstanz zugelassen wird".Zuvor hatte sich das Zulassungsprozedere monatelang hingezogen, seit Ende vergangenen Jahres. War die EMA langsam? Oder lag die Verzögerung an AstraZeneca? Auch hier herrscht Schweigen. Einzig die US-Nachrichtenagentur Reuters vermeldete im März, dass die EMA der niederländischen Fabrik kein grünes Licht gebe, weil AstraZeneca nicht ausreichend Dokumente und Daten zum Standort übermittelt habe. Immerhin, heute verfügt Leiden über die Zulassung und wird wohl bald Impfstoffe schicken.



Bleibt eine letzte Produktionsstätte, die laut Gallina keinen Impfstoff an die EU liefert: jene in Großbritannien. Warum nicht? Dies erklärte AstraZeneca-Chef Soriot in seinem Interview im Jänner. Darin führt er aus, dass aus den Verträgen hervorgehe, dass der Konzern aus den britischen Werken zunächst einmal den Bedarf auf der Insel decken müsse, ehe an die EU geliefert wird.



Warum fühlt sich AstraZeneca gegenüber London stärker in der Pflicht als gegenüber Brüssel? Das ist schwer zu beantworten, weil die Öffentlichkeit die Verträge nur teilweise kennt. Die EU-Kommission



jedenfalls weist zurück, dass aufgrund der Verträge die Briten vorzureihen seien. Sie betont gerne, dass in umgekehrter Richtung durchaus Exporte der EU nach Britannien stattfinden würden-bis Mitte März gingen rund neun Millionen Dosen auf die Insel (aus welchen Fabriken, das wird nicht verraten).



Guy Verhofstadt, ein liberaler EU-Parlamentsabgeordneter aus Belgien, sieht trotzdem Hinweise darauf, dass die Briten eine Spur wasserdichter verhandelt haben als die Europäer. Verhofstadt vergleicht auf seiner Website die AstraZeneca-Verträge mit Großbritannien und der EU, so weit bekannt. Im britischen Vertrag entdeckt er Klauseln, die sich in der EU-Fassung nicht finden. Zum Beispiel hat sich Großbritannien eine Passage ausbedungen, wonach "Astra-Zeneca keine Vereinbarung mit einer ausländischen Regierung schließen darf,()die verhindert, dass AstraZeneca seiner Verpflichtung aus diesem Vertrag (also dem mit Großbritannien, Anm.)nachkommt".



Was also lässt sich nun mit einiger Sicherheit sagen über die Aussage der EU-Beamtin Gallina, dass nur eine von fünf Fabriken AstraZeneca-Impfstoff nach Europa schickt? Ein Fazit: Da wäre zunächst die Produktionsstätte in Belgien. Sie liefert Impfstoff, auch wenn die Ausbeute geringer ausfällt als erhofft.



Weiters gibt es die Fabrik in den Niederlanden. Sie liefert nicht, weil sie bis vor wenigen Tagen in ein langes und kompliziertes Zulassungsverfahren verstrickt war, dessen Hintergründe unklar sind.



Drittens der US-Konzern Catalent. Ob er Impfstoff an die EU-Staaten liefert oder nicht, lässt sich schlicht nicht feststellen.



Und zuletzt die Fabrik in Großbritannien. Hier vertritt AstraZeneca den Standpunkt, dass es aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zuerst London bedienen muss.



Bei all dem sollte man sich vor Augen halten, dass Impfstoffproduktion keine triviale Tätigkeit ist. Die Technologie, wie sie beispielsweise AstraZeneca anwendet, darf man sich weniger wie das Zusammenschrauben eines Autos am Fließband vorstellen-vielmehr wie einen enorm komplizierten Gärprozess. In großen Metallkesseln, sogenannten Fermentern oder Bioreaktoren, blubbern lebendige Organismen in einer Nährlösung vor sich hin. Rund 1000 Parameter müssen exakt aufeinander abgestimmt werden, damit am Ende genug Ausbeute herauskommt. Die internationale Pharma-Industrie darf es sich durchaus zugutehalten, innerhalb weniger Monate-mit immens viel Steuergeld-enorme Kapazitäten für die Covid-19-Impfstoffproduktion hochgezogen zu haben. Insgesamt fast eine Milliarde Impfdosen wurde weltweit in kurzer Zeit produziert.



Allerdings reicht diese Menge längst noch nicht aus. Nicht einmal für die reiche EU ist genug Impfstoff da, geschweige denn für ärmere Staaten. Viele Fabriken sollten längst liefern. Zu wenige tun es.