Corona-Impfung: Alles über AstraZeneca

Wie kam der Verdacht einer Gefahr auf?

Die Sache kam ins Rollen, als vorvergangene Woche Thrombosen verschiedener Schweregrade publik wurden. Die Frage war: Häufen sich solche Fälle unter Geimpften? Oder könnte man ähnliche Fallzahlen auch in Zeiten ohne Impfung erwarten? Bis Donnerstag voriger Woche meldete die Arzneimittelbehörde EMA in Zusammenhang mit AstraZeneca 469 Fälle thromboembolischer Ereignisse: 191 davon betrafen den EU-Raum, der Rest entfiel auf Großbritannien.

Vergleichen wir mit der Hintergrundinzidenz: Rund 500 Fälle bei rund 20 Millionen Geimpften in der EU und England ergeben circa 0,25 pro 10.000 – also viel weniger als generell erwartbar, was eventuell an „Underreporting“ liegt: Es werden längst nicht alle Nebenwirkungen gemeldet. Sicher ist aber wohl: Ein erhöhtes Risiko liegt im Bereich allgemeiner Thromboembolien nicht vor. Daher gab die EMA in der Hinsicht Entwarnung: Die Impfung bedeute kein zusätzliches Risiko.

Warum haben dann viele Länder die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt?

Weil anschließend eine spezielle Variante von Thrombosen bemerkt wurde: die Sinus- oder Hirnvenenthrombose. Dabei verschließt ein Blutgerinnsel eine Hirnvene, wodurch sich Blut in Hirngefäßen staut, was eine zwar sehr seltene, aber schwerwiegende Komplikation ist. Hier sieht die Datenlage anders aus: Allein Deutschland meldete bis Ende der Vorwoche 13 solche Fälle bei 1,7 Millionen Impfungen. Erwartbar wären zwei bis fünf Fälle pro Million Einwohner und Jahr. Es gibt zwar auch Studien, welche die Häufigkeit mit jährlich 13 bis 15 pro Million angeben, doch Deutschland hat diese Zahlen beinahe in wenigen Wochen erreicht. Sie sind daher auf jeden Fall alarmierend, zumal gewiss weitere Meldungen folgen werden.

Und es gab weitere Auffälligkeiten: Betroffen sind vorwiegend Frauen zwischen 20 und 50 Jahren. Die norwegischen Behörden sprachen von einem neunfachen Anstieg des Risikos bei jüngeren Frauen. Zusammen mit Hirnvenenthrombosen trat außerdem in vielen Fällen Thrombozytopenie auf: ein spontaner Abfall der Zahl der Blutplättchen. Diese Kombination halten Experten für extrem ungewöhnlich. „Da muss man wirklich in die Tiefe gehen und gründlich untersuchen“, meint der Wiener Virologe Norbert Nowotny.

Dasselbe Muster wurde aus skandinavischen Ländern berichtet – und aus Österreich, wo in Zwettl der erste europäische Todesfall nach einer Thrombose erfasst wurde. Auffällig ist hier außerdem der vorläufige Obduktionsbefund: Man fand bei der Krankenpflegerin multiple Thrombosen im ganzen Körper sowie massive Gerinnsel im Bauchraum in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen. Insgesamt wurden in Österreich, wiewohl offiziell nicht publiziert, bis Ende der Vorwoche zehn Fälle ernsthafter Thrombosen registriert, darunter eine Hirnvenenthrombose.