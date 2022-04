Occupy Bank Street: Banken im Visier von Klimaaktivisten

Der Forscher erinnerte auch an den jüngsten Bericht des Weltklimarats, demzufolge die Emissionen aus bestehender und geplanter fossiler Energieinfrastruktur mehr als doppelt so hoch sind als die Menge, die dazu führen würde, das 1,5-Grad-Ziel zu überschreiten. Auch nach Ansicht der Internationalen Energieagentur dürfen für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad keine neuen fossilen Energieprojekte entwickelt werden. Und der EZB zufolge birgt der Klimawandel auch für Banken erhebliche Risiken-nämlich bis zu einem Drittel des Kredit-Engagements. Es wird also Zeit, dass die Banken hier Verantwortung übernehmen. Auch im eigenen ökonomischen Interesse.