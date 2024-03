Österreich schneidet bei Verfügbarkeit von IT-Schlüsselkräften schlecht ab

Im internationalen Wettbewerb stellen die verfügbaren Arbeitskräfte in den einzelnen Ländern einen Dreh- und Angelpunkt dar. Das zeigt auch der sogenannte Executive Opinion Survey des Weltwirtschaftsforums, eine internationale Befragung unter Führungskräften zur Einschätzung der Standortqualität in 109 Ländern. Auch 2023 wurde er in Österreich durch das WIFO durchgeführt.

Herausragend gut fällt die Bewertung der Führungskräfte in den Bereichen berufliche Ausbildung (Platz 3) und betriebliche Aus- und Weiterbildung (Platz 4) aus. Österreich erhält jeweils 5,5 von sieben möglichen Punkten und erreicht damit eine internationale Spitzenbewertung bei der Ausbildungsqualität.