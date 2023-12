Zahltag: 18 Prozent weniger Passanten am Black Friday in der Wiener Innenstadt

Mit diesem Rückgang gegenüber dem Vorjahr steht Wien nicht allein da. Das belegen die Daten von hystreet.com. Das Kölner Unternehmen misst mittels Sensoren in Einkaufsstraßen die Passantenfrequenz. In Wien sind solche Laser auf der Mariahilfer und der Kärntner Straße angebracht. Zum Vergleich: In München kamen 26 Prozent weniger Besucher in die Innenstadt, in Zürich 20, in Berlin 18 und in Amsterdam 13 Prozent. Lediglich in Kopenhagen waren es zwei Prozent mehr Passanten als vor einem Jahr.