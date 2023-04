Alle EU-Länder gemeinsam beziehen nur noch neun Prozent ihres Erdgases aus Russland (siehe Grafik), wie Daten des Brüsseler Thinktanks Bruegel zeigen. Im Jänner vergangenen Jahres war es noch knapp die Hälfte. Die Reduktion erfolgte nicht immer freiwillig. Nachdem sich zum Beispiel Polen und Bulgarien weigerten, in Folge des Rubel-Dekrets aus Moskau für Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, hat Moskau kurzerhand den Gashahn abgedreht. Und auch Deutschland bezieht seit der Sprengung der Nordseepipeline Nord Stream 1 im vergangenen Sommer kein Gas mehr aus Russland. Zumindest nicht direkt. Indirekt sehr wohl, denn deutsche Energieversorger speichern und kaufen Gas auch bei österreichischen Energieunternehmen ein. Und sobald die Gasmoleküle ins Pipelinenetz eingespeist wurden, haben sie kein Herkunftsmascherl mehr.

Vor einem Jahr sagte Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) noch: „Wir müssen alles tun, um unsere Abhängigkeit von russischem Gas so schnell wie möglich zu beenden.“ Mit aktuell 57 Prozent verfehlt Österreich das EU-Ziel jedenfalls deutlich. Mehr noch: „Außer Österreich und Ungarn bestellt kaum noch jemand in nennenswertem Ausmaß Gas aus Russland“, meint Energieexperte Boltz. Weil aber die EU-Abhängigkeit insgesamt so stark gesunken ist und man den heimischen Gasmarkt nicht vom europäischen Gasmarkt gesondert betrachten kann, wäre ein völliger Lieferstopp aus Russland heute nur noch halb so schlimm, auch für Österreich. „Russland ist mit dem Versuch, Europa mit Gas zu erpressen, gescheitert“, sagt Boltz. Ein vollständiger Ausfall würde das Gas im Großhandel zwar etwas verteuern, weil man dann etwas mehr Flüssiggas (LNG) aus Übersee oder norwegisches Gas zukaufen müsste. Eine Preisexplosion wie im vergangenen Sommer erwarten Energieexperten heuer aber nicht mehr. Ende August stieg der Preis für eine Megawattstunde Gas an den internationalen Börsen auf über 340 Euro, heute sind es nur noch knapp über 40 Euro. „Es stellt sich jetzt eher die Frage: Wie viel Geld wollen wir noch an Russland bezahlen, das dann auch in die Kriegskasse des Kreml wandert?“, meint Boltz.

Höchste Pro-Kopf-Kosten für russisches Gas

Die Ausgaben gehen ins Geld, wie ein Blick in die Außenhandelsstatistik zeigt: Laut Statistik Austria haben wir im Vorjahr für alle Energieimporte aus Russland, also neben Erdgas auch Erdöl, 7,37 Milliarden Euro bezahlt. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor, trotz massiv gekürzter Liefermengen. Das „NEOS Lab“, ein Thinktank der NEOS, hat auf Basis dieser Daten sowie Zahlen des „Center for Research on Energy and Clean Air“ (CREA) die Kosten pro Kopf für russisches Pipeline-Gas berechnet: Seit Kriegsbeginn hat jede Österreicherin und jeder Österreicher durchschnittlich 590 Euro allein für russisches Erdgas ausgegeben (siehe Grafik). „Es ist der höchste Wert in der gesamten EU“, sagt NEOS-Lab-Leiter Lukas Sustala. „Das hat auch die Inflation ganz stark befeuert.“ Die Verbraucherpreise für Gas haben sich hierzulande nämlich fast verdoppelt. Auch das ist ein Höchstwert in der EU.

Im Herbst sah es noch so aus, als käme kaum noch Gas aus Russland nach Österreich. Diesen Umstand verdanken wir aber der staatlichen Gazprom. „Zu keinem einzigen Zeitpunkt hat Österreich selbst bestimmt, wie viel Gas aus Russland kommt, weder die Politik noch die Unternehmen“, heißt es aus der OMV dazu hinter vorgehaltener Hand. Der teilstaatliche Energiekonzern ist österreichischer Vertragspartner des russischen Gasriesen. Der Liefervertrag läuft bis 2040. Die Gazprom hat die Gaslieferungen stark gedrosselt, phasenweise wurde nur ein Drittel der angeforderten Mengen an die OMV geliefert. „Die russische Vertragspartnerin kommt seit Jahresbeginn wieder in vollem Umfang ihren Gaslieferverpflichtungen nach“, sagt eine Konzern-Sprecherin auf Nachfrage. Russland liefert also wieder. Für die heimischen Vorbereitungen auf den nächsten Winter heißt es damit: Back to Business.

Dabei polterte OMV-Finanzvorstand Reinhard Florey noch im Februar bei der Präsentation der Jahresbilanz: „Wir bekommen nicht das, was vertraglich vereinbart ist.“ Man behalte sich deshalb vor, die Lieferverträge rechtlich prüfen zu lassen. Wie weit diese Prüfung gediehen ist und ob es schon erste Erkenntnisse gibt? Dazu will die OMV auf Nachfrage nichts sagen. Ein Ausstieg ist ohnehin rechtlich kaum möglich, ein Rechtsstreit würde Jahre dauern. Zwar wird der Inhalt des Liefervertrags wie ein Staatsgeheimnis gehütet, bekannt ist mittlerweile aber, dass er trotz der ungewöhnlich langen Lieferzeit keine Ausstiegsklausel hat und auf dem sogenannten Take-or-Pay-Prinzip fußt. Die OMV zahlt also die vertraglich festgelegte Liefermenge, unabhängig davon, ob sie das Gas abruft oder nicht.