OMV und Gazprom: Man sieht sich vor dem Schiedsgericht

Staatsgeheimnisse werden mitunter etwas lieblos aufbewahrt. So auch der geheime Gasliefervertrag zwischen der teilstaatlichen OMV und der russischen Gazprom Export. Dieser liegt in einem kleinen, unauffälligen Raum in einem Safe im Energieministerium in der Wiener Radetzkystraße. Zutritt haben nur die Mitglieder der von der Grünen-Ministerin Leonore Gewessler eingesetzten Gas-Kommission. Nur sie dürfen den Zahlencode in den Safe eintippen und sich durch den ursprünglichen Vertrag von 1. Juni 1968, die Vertragsverlängerungen, die Anhänge und Entwürfe wühlen. Ganz besonders im Fokus steht die vorzeitige Vertragsverlängerung von 2018, die im Beisein von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Russlands Präsident Wladimir Putin besiegelt wurde.