Vom Gazprom-Vertrag bis Versorgungssicherheit: Österreichs Winter ohne russisches Gas

Noch im August kamen aber laut dem Energiedashboard des Klimaministeriums 82 Prozent der Gasimporte aus Russland. Wie kann das sein? Nun ja: Es ist noch nicht Jänner. So banal das auch klingt, aber viele Diversifizierungsmaßnahmen schlagen erst ab 2025 zu Buche.

Zum anderen bezieht Österreichs größter Energiekonzern, die teilstaatliche OMV, nach wie vor beachtliche Mengen Gas aus Russland über die Ukraine-Transitroute. Nämlich ungefähr 60 Terawattstunden (TWh) jährlich. Das sind gut zwei Drittel des heimischen Jahresverbrauchs. Und: Die OMV ist zwar mit Abstand die größte Abnehmerin von russischem Gas, aber bei Weitem nicht die einzige, und sie verkauft ihr Gas auch nicht nur in Österreich. Am Central European Gas Hub (CEGH) in Wien, der österreichischen Gashandels-Börse, sind aktuell 342 Mitglieder gelistet. Also Unternehmen, die hier Gas verkaufen oder einkaufen. Auch die OMV rechnet mit einem Lieferstopp russischer Gaslieferungen ab Jänner, und dem Konzern käme das auch gar nicht ungelegen (siehe Seite 43).

Schiedssprüche gegen Gazprom

„Im Falle einer solchen Zwangsvollstreckung hält es OGMT (OMV Gas Marketing & Trading GmbH, Anm.) für wahrscheinlich, dass Gazprom Export die Gaslieferungen im Rahmen des Gasliefervertrags mit OGMT einstellen und damit den österreichischen Gasmarkt beeinträchtigen wird.“ Am 21. Mai musste die OMV mittels Aussendung vor nichts weniger als einem abrupten Lieferstopp aus Russland warnen.

Grund dafür ist ein Schiedsspruchtitel, den das polnische Energieunternehmen Orlen gegen Gazprom vor einem internationalen Schiedsgericht erwirkt hat, nachdem es 2022 von Gaslieferungen aus Russland abgeschnitten worden war. Das Management hat im Frühling drei Energieversorger in Österreich, Ungarn und der Slowakei gewarnt, dass es auf deren Zahlungen an Gazprom zugreifen könnte, sollte Gazprom seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen. Passiert ist das auf Nachfrage bei OMV noch nicht.

Mittlerweile sind zahlreiche europäische Energiefirmen gegen Gazprom vors Schiedsgericht gezogen. Im Sommer bekam etwa die deutsche Uniper 13 Milliarden Euro an Schadenersatz zugesprochen, und dem Konzern wurde erlaubt, die bestehenden Lieferverträge mit Gazprom Export zu kündigen, weil das Unternehmen aufgrund der gesprengten Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr aus Russland bekommen hatte. Auch die italienische Eni, die heimische OMV und weitere Energiekonzerne zogen vors Schiedsgericht.

Dass die Gazprom Export Zahlungsaufforderungen nachkommt, gilt als unwahrscheinlich. Zumal Russland keine Schiedssprüche aus Ländern anerkennt, die das Land sanktionieren. Außerdem hat sie so gut wie keine Vermögenswerte in der EU, auf die man zugreifen könnte. Gazprom-Gasspeicher wurden enteignet, Vermögenswerte zum Teil wieder nach Russland überführt. Also bleiben nur die Zahlungen, die andere Energieversorger für Gaslieferungen leisten.

Steigen die Gaspreise wieder?

Wenn der Gaspreis an den internationalen Gasbörsen ruckartig nach oben ausschert, ist das nie gut. Genau das ist aber vor nicht ganz zwei Wochen passiert, als die Großhandelspreise für Gas die 40-Euro-Marke (pro Megawattstunde) überschritten. „Die Märkte reagieren gerade etwas nervös, obwohl die Speicher eigentlich voll sind“, sagt der Energieexperte und ehemalige Leiter der E-Control, Walter Boltz. Tatsächlich sind die Gasspeicher derzeit mit 94 Prozent rappelvoll. Das bringt uns über den Winter und darüber hinaus.

„Die Gründe für diese Preisanstiege waren vielfältig, und das hat nicht unbedingt mit dem drohenden Transit-Stopp zu tun.“ Vielmehr liege das an der drohenden Eskalation zwischen dem Iran und Israel. Ein Fünftel des weltweiten Handels mit Flüssiggas (LNG) geht über die Straße von Hormus, die Meerenge zwischen dem Persischen und dem Golf von Oman. Wenn im Iran ein Krieg ausbricht und LNG-Tanker die Meeresenge nicht mehr sicher durchqueren können, steigt der Gaspreis. Außerdem gab es in den vergangenen Wochen Lieferausfälle in Norwegen – Europas größtem Gaslieferanten – und den USA.

„Ein Lieferstopp aus Russland könnte kurzfristig die Gaspreise etwas in die Höhe treiben, aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß wie vor zwei Jahren. Und ich denke, dass danach die Preise auch rasch wieder sinken werden“, meint Boltz.