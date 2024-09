Ein historischer Altbau hinter dem Wiener Burgtheater: Normalerweise finden hier, in den Räumlichkeiten des ehrwürdigen Presseclubs Concordia, Preisverleihungen, Debatten rund um die Pressefreiheit, Diskussionen betreffend Künstlicher Intelligenz oder ähnlich tiefschürfende Veranstaltungen statt. Nicht so häufig treten dort hingegen Player einer Branche ins Rampenlicht, die in Österreich nicht gerade den besten Ruf genießt: die Glücksspielindustrie.



Anfang der Woche lud die Firma „Entain“, der Mutterkonzern des Sportwettenanbieters bwin, zu einer Pressekonferenz. Vertreter des Unternehmens appellierten dort dafür, nach der Nationalratswahl eine „Enquete zur Zukunft des Glücksspiels in Österreich“ einzuleiten. Ziel wäre es, „die Grundlagen für eine Gesetzesreform“ zu schaffen. Hintergrund: Entain ist bereits jetzt in Österreich tätig und führt hier auch Steuern ab. Mit Marken wie bwin, sportingbet, partypoker und vielen weiteren ist „Entain“ eines jener Unternehmen, das Online-Glücksspiel in Österreich anbietet. Nach geltendem Recht dürfen das Unternehmen das aber eigentlich nicht, denn in Österreich besitzt nur die zur Casinos-Austria-Gruppe gehörende Österreichische Lotterien GmbH – für ihre Plattform „Win2Day“ – eine Online-Glücksspiel-Lizenz.

Zocken lassen ohne Konzession?

Das Interesse an einer Liberalisierung des Online-Glücksspiel-Markts kommt aufgrund der zahlreichen bereits jetzt in Österreich ansteuerbaren „Entain“-Marken nicht von ungefähr. Durch die Schaffung mehrerer Online-Lizenzen könnte nicht nur das von „Entain“-Marken in Österreich angebotene Glücksspiel legalisiert werden. Das Unternehmen verspricht sich daraus auch eine Säuberung des Marktes, denn „leider gibt es noch viele Anbieter aus Curacao oder Asien, die ihre Kunden nicht schützen und auch keine Steuern zahlen“, sagte Florian Sauer, der Österreich-Geschäftsführer von „Entain“, Anfang der Woche.