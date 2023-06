Peinliche Turbulenzen im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Man muss schon ziemlich skrupellos sein, um das zu tun, was Andrea Koflacher* getan hat. Möglicherweise auch etwas dämlich. Oder aber man ist völlig verzweifelt. Was davon zutrifft, wird vielleicht kommende Woche am Landesgericht für Strafsachen in Wien zu erfahren sein, wo Koflachers Fall verhandelt wird. Ihr wird ein nahezu perfektes Verbrechen zur Last gelegt: Die Mitarbeiterin in der Lohnverrechnung des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) soll in den vergangenen Jahren Gelder abgezweigt haben – völlig unbemerkt von Vorgesetzten, Kolleginnen und Controlling-Prozessen. In Summe soll sich Koflacher laut Anklageschrift um 360.000 Euro bereichert haben. Die Lohnverrechnerin, die damit ihre Spielsucht finanzierte, ist voll geständig. Für das Delikt – schwerer gewerbsmäßiger Betrug – drohen ihr ein bis zehn Jahre Haft.

Es ist nicht das erste Mal, dass das KWP die Justiz beschäftigt. Es handelt sich nicht um irgendein Unternehmen, sondern um eine Einrichtung der Stadt Wien, die in den Zuständigkeitsbereich von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) fällt und mit 4800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 9000 Bewohnerinnen und Bewohnern die größte Anbieterin für Seniorenbetreuung in Österreich ist. Im September 2020 berichtete profil exklusiv über eine Anzeige des Stadtrechnungshofes, damit verbundene staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und die bevorstehende Suspendierung der langjährigen KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann. Die beiden Causen haben formal nichts miteinander zu tun. Und trotzdem stehen sie in einem Zusammenhang. Doch dazu später mehr. Während der Fall Koflacher noch gerichtsanhängig ist, wurde der Fall Graumann kürzlich zu einem für Stadtrat Hacker unrühmlichen und für die Stadt Wien wohl kostspieligen Abschluss gebracht.