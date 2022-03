Alles Erdgas oder was?

Alle reden über Erdgas. Kein Wunder, macht uns der russische Überfall auf die Ukraine doch bewusst, wie abhängig wir von dem Rohstoff sind. Was beispielsweise Österreich betrifft, stammen 80 Prozent des hierzulande verbrauchten Erdgases aus Russland (in der ganzen EU ist der Anteil niedriger, aber immer noch beträchtlich). Erdgas wird unter anderem in Kraftwerken verheizt, um Elektrizität zu gewinnen. Noch wichtiger ist die Rolle in der Wärmeerzeugung: Österreichweit sorgen rund 900.000 Gasthermen dafür, dass es warm in Häusern, Wohnungen und Büros ist, knapp die Hälfte davon in Wien. Und überdies kommt Erdgas in vielen Industrien zum Einsatz, dort, wo es hohe Temperaturen für Fertigungsprozesse braucht.

Fünf Grafiken, welche die Rolle des Rohstoffs und die damit einhergehenden Probleme illustrieren: