Raiffeisen-Ware: „Die Getreidepreise werden höher bleiben“

Neben russischem Erdgas bereitet Europa angesichts des Ukraine-Kriegs zuletzt ein weiteres wichtiges Exportgut aus dem Osten großes Kopfzerbrechen: Getreide. Die Ukraine zählt zu den wichtigsten Getreideproduzenten der Welt. Nun herrscht dort Krieg. Der Export ist nicht im nötigen Ausmaß möglich. Werden volle Speicher nicht rechtzeitig geleert, kann jedoch die nächste Ernte nicht eingebracht werden. Derartige Befürchtungen haben die Preise in lichte Höhen gehoben. Der Börsepreis für Weizen etwa hat sich im Vergleich zum Vorjahr praktisch verdoppelt.

Einer, der die Marktlage auf mehreren Ebenen im Blick hat, ist Reinhard Wolf, Generaldirektor der Raiffeisen Ware Austria AG (RWA). Der Konzern, der unter anderem hinter der Marke „Lagerhaus“ steht, ist ein wichtiger Player auf dem heimischen Agrarmarkt und darüber hinaus auch in Osteuropa aktiv. Im Club 3 – der gemeinsamen TV-Sendung von profil, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ – betont Wolf, dass Ausfälle bei der Getreideproduktion in der Ukraine in Österreich zu keinem Versorgungsengpass führen würden: „Wir haben genügend Getreide.“ Sorgen sollte man sich jedoch in Bezug auf Nordafrika machen, wo Importe aus der Ukraine eine große Rolle spielen.