Die russische Tochter der österreichischen Raiffeisenbank International (RBI) hat profil-Informationen zufolge nun die ersten Kredite von im Krieg gefallenen russischen Soldaten abgeschrieben. Diese haben einen Gesamtwert von umgerechnet 70.000 Euro, wie die RBI auf Nachfrage mitteilte. Um wie viele Kreditnehmer es sich dabei handelt, also die Anzahl der gefallenen Soldaten, wird nicht kommuniziert. Von der geringen Kreditsumme auf die Anzahl der Kreditnehmer zu schließen, ist aber kaum möglich. Bei den meisten Darlehen handelt es sich um kleinere Konsumkredite und Micro-Kredite etwa für Haushaltsgeräte oder kleinere Anschaffungen.

Wie alle in Russland tätigen Banken ist die RBI gesetzlich verpflichtet, russischen Soldaten einen vollständigen Zahlungsaufschub, also ein Kreditmoratorium, zu gewähren. "Die Umstrukturierung erfolgt in Form eines vollständigen Zahlungsaufschubs (keine Ratenzahlung) für den Zeitraum der Mobilisierung plus 30 Tage. Auf der Grundlage desselben Gesetzes werden die Kredite im Todesfall abgeschrieben", heißt es dazu auf Nachfrage.

Kritik an Russland-Geschäft

Die RBI steht wegen ihrer anhaltenden Russland-Geschäfte in der Kritik (profil berichtete) und die Rufe nach einem Ausstieg, auch seitens der Anleger, werden lauter. Die Bank ist seit 1990 in Russland tätig und ist das zehntgrößte Institut im Land. Aktuell beträgt das Kreditvolumen dort 8,99 Milliarden Euro, wobei es zuletzt um 30 Prozent sank. 9,8 Millionen Euro davon fallen unter das Moratoriumgesetz.