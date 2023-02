Kaviar, Krimsekt, Wodka, wilde Partys und rollende Rubel: Unter dem hehren Motto „Wandel durch Handel“ jubelten österreichische Unternehmen in Osteuropa über goldene Jahre und großzügige Gewinne – nicht zuletzt in Russland. Rund 650 österreichische Firmen verfügten dort vor einem Jahr über eigene Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder Repräsentanzen. Dann folgte der russische Angriff auf die Ukraine. Wer jetzt Geschäfte im Land von Wladimir Putin betreibt, steht in der Kritik. Westliche Investoren müssen sich schon länger die Frage gefallen lassen, weshalb zwar der „Handel“ blendend funktioniert hat, der „Wandel“ hin zu Demokratie und Rechtsstaat aber ausgeblieben ist. Mittlerweile lässt sich das Problem aber kaum noch schönreden: Russland führt einen menschenverachtenden Krieg in Europa. Wer da immer noch bleibt, läuft endgültig Gefahr, als Komplize gesehen zu werden. 24. Februar 2022: In den frühen Morgenstunden startet Russland einen koordinierten Angriff auf die Ukraine. Wenige Stunden später überqueren Bodentruppen die Grenze. Wochenlang hat Moskau beteuert, im Nachbarstaat Belarus lediglich Militärmanöver durchzuführen. Nun ist der Schleier gefallen.

Kurz nach Kriegsbeginn kündigten viele Unternehmen an, ihre Aktivitäten in Russland zu reduzieren, stillzulegen oder zumindest kritisch zu prüfen. Andere haben sich tatsächlich zurückgezogen – mitunter nicht ganz ohne Probleme. Die Wirtschaftskammer Österreich schätzt, dass 20 bis 30 Prozent der Firmen den Markt verlassen wollen, eine genaue Zählung gibt es nicht. Eine Studie der Universität St. Gallen ergibt, dass sich per Ende November 2022 gerade einmal 8,5 Prozent jener Firmen aus EU- oder G7-Staaten, die in Russland aktiv waren, von dortigen Tochterfirmen getrennt hatten. profil ist den Fragen nachgegangen, wie ein Abzug in der derzeitigen Situation funktionieren kann, was mit den Beschäftigten passiert und wer mitunter von Schnellverkäufen profitiert. Und warum manche Unternehmen bis heute keine klare Entscheidung treffen.

Ab diesem Tag brennt bei einer Reihe großer österreichischer Unternehmen der Hut. Ein wesentliches davon, das bis heute zunehmend heftiger Kritik ausgesetzt ist: Die Raiffeisen Bank International (RBI). Raiffeisen ist seit den 1990er-Jahren in Russland aktiv und stolz darauf, bisher alle Krisen in dem schwierigen Markt überdauert zu haben. Doch nun muss die Bankführung in Wien mit einer Situation umgehen, die an Dramatik alles Bisherige übertrifft. Was soll man tun?

Erst Mitte März 2022 schlägt die RBI andere Töne an. Allfällige Erwartungen eines schnellen russischen Siegs in der Ukraine haben sich zu diesem Zeitpunkt in Luft aufgelöst. RBI-Chef Johann Strobl lässt nun wissen, man prüfe alle Optionen bis hin „zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland“. Etwas später behauptet die Bankführung dann zusätzlich, man habe mit Ausbruch des Krieges „das Neugeschäft in Russland weitgehend eingestellt“. Ein Ausstieg ist bis heute nicht erfolgt – nicht einmal ein klares Bekenntnis dazu.

Zurück zur RBI: In den ersten Tagen nach der russischen Invasion in der Ukraine setzt die Bankführung die Scheuklappen auf. Man habe „keine Pläne, Russland zu verlassen“, tönt es am 1. März 2022 aus Wien. Die Raiffeisen-Banker in Moskau finden noch klarere Worte: Man wolle Finanzdienstleistungen für die Kunden weiterhin ununterbrochen zur Verfügung stellen. Denn der Abschied fällt schwer: 2021 stammte fast ein Drittel des Nettogewinns der Bankengruppe aus dem Russland-Geschäft.

Die Einschränkung des Neugeschäfts erfolgte offenbar recht selektiv. Auf profil-Anfrage teilte die RBI mit, die Raiffeisenbank in Russland habe das Kreditvolumen in lokaler Währung im Jahresvergleich um 30 Prozent reduziert. Auf der anderen Seite gab es starke Zuwächse bei den Einlagen – laut Bank durch Bestandskunden. Neue Kunden gab es jedoch auch: im Zahlungsverkehrsgeschäft. Im Unterschied zu Raiffeisen wurden einige große russische Banken vom Westen mit Sanktionen belegt und etwa auch vom Zahlungsverkehrssystem Swift ausgeschlossen. Als indirekte Folge des Krieges hob die russische Zentralbank zudem ihren Leitzins zwischenzeitlich auf zwanzig Prozent an – ein wesentlicher Grund für den hohen Zinsüberschuss von Raiffeisen in Russland. Und die staatlichen Devisenbeschränkungen zur Rubel-Stabilisierung führten zu Zwangskonvertierungen, die nicht zuletzt auch via Raiffeisen abgewickelt wurden und zum Provisionsüberschuss beigetragen haben – wie stark will die Bank nicht sagen.

Die RBI verbuchte in Russland also aufgrund des Krieges beträchtliche Zufallsgewinne. Doch nicht nur das: Finanzdienstleistungen sind weit mehr als reines Kundenservice. Sie zählen in gewisser Weise zur kritischen Infrastruktur. Raiffeisen gehört zu den größten Banken am russischen Markt – und hilft durch den Verbleib automatisch mit, das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Dies zu Putins Nutzen und von Putins Gnaden. Wie alle anderen russischen Banken muss auch Raiffeisen einberufenen Soldaten auf Geheiß des Staates Kreditmoratorien gewähren. Faktisch heißt das, dass Soldaten während der Zeit in der Armee ihre Kreditraten nicht bezahlen müssen – erst später wieder. Wie die RBI auf profil-Anfrage mitteilt, geht es dabei aktuell um Kredite von insgesamt rund 7,7 Millionen Euro, die an weniger als eintausend Kunden vergeben worden seien. Der Imageschaden ist freilich enorm. Die Ukraine hat empfohlen, Sanktionen gegen zwei Manager der Bank zu verhängen – darunter Konzernchef Strobl. Fällt ein Kreditnehmer im Krieg, ist die Bank übrigens verpflichtet, das aushaftende Volumen einfach abzuschreiben. Inwieweit das bisher der Fall war, will die RBI „auch aus Rücksicht auf die Betroffenen und deren Familien“ nicht bekanntgeben. Grimmige Realität in einem einst goldenen Markt. Der Arm des Putin-Regimes reicht übrigens so weit in die Banken hinein, dass die Raiffeisenbank Russland zuletzt keine Quartalsberichte mehr veröffentlichte. Man folge damit einer „Anregung der Russischen Zentralbank“, heißt es von der RBI.

Welche Folgen hätte ein Rückzug? Wie hoch der direkte finanzielle Verlust für die RBI bei einer sofortigen Abspaltung oder Abwicklung der Russland-Tochter ausfallen würde, will die Bank mit Verweis auf „vertrauliche Geschäftsangelegenheiten“ nicht sagen. Nur so viel: Wäre die Tochterbank in Russland zum Jahresende 2022 zu einem Preis oder Buchwert von null Euro aus der Gruppe ausgeschieden, hätte sich eine der wesentlichen Eigenkapitalquoten („CET1-Ratio“) des RBI-Konzerns von 16 auf 14 Prozent verringert – immer noch mehr als drei Prozentpunkte über der Mindesterfordernis. Mit anderen Worten: Eine Abspaltung würde die RBI wirtschaftlich nicht unmittelbar ins Wanken bringen. Wegfallen würde freilich ein enormes Gewinnpotenzial.