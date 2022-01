Vergangene Woche dockte der Koloss im walisischen Milford Haven, Großbritanniens größtem Energiehafen, an. Der mit amerikanischem Flüssigerdgas beladene Tanker "Hellas Diana" hat damit eine fast zweimonatige Irrfahrt beendet. Das Schiff hatte am 28. November vergangenen Jahres den Hafen von Corpus Christi in Texas verlassen, den Panamakanal durchquert und war auf dem Weg nach Asien, als es am 20. Dezember auf der Höhe von Hawaii abrupt umkehrte. Es durchfuhr den Kanal ein zweites Mal und gelangte dann über den Atlantischen Ozean in europäische Gewässer (siehe Grafik).