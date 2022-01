Die Geschichte des Bankers, der Putin herausforderte

Als Sergey Leontiev 2012 eine folgenschwere Entscheidung trifft, ist er Mitte 40 und ein gemachter Mann. Zusammen mit seinem Partner Alexander Zheleznyak kontrolliert er zu dieser Zeit die russische Unternehmensgruppe „Life Financial Group“, in welcher etliche Finanzdienstleister gebündelt sind, Zentralgestirn ist die Probusinessbank mit Stammsitz in Moskau.

Leontiev und Zheleznyak sind seit den 1990er-Jahren im russischen Finanzbusiness aktiv und haben es weit gebracht. Wohlstand, Anerkennung, Kontakte. Die Banker könnten es auch und gerade mit Blick auf das im Ausland gut abgeschirmte Privatvermögen ruhig angehen, doch, wie schon gesagt: folgenschwere Entscheidung.

Im Frühjahr 2012 sorgt ein Vorhaben in Russland für Aufregung. Die vom Oppositionellen Alexei Nawalny gegründete Nichtregierungsorganisation „Stiftung für Korruptionsbekämpfung“ stellt ein Kreditkartenprojekt öffentlich vor. Eine namentlich nicht genannte russische Bank soll eine „Nawalny-Card“ auf den Markt bringen und so die Bewegung des aufstrebenden Herausforderers von Präsident Wladimir Putin finanziell unterstützen. Von jedem Kauf, der fortan über die Kreditkarte abgewickelt wird, will die Bank ein Prozent des Transaktionswerts an Nawalnys Stiftung spenden.