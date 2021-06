Rentieren sich Dividendenaktien langfristig für Kleinanleger?

Was bringt es Kleinanlegern eigentlich, wenn sie langfristig auf Dividendenwerte setzen – also auf Unternehmen, die Investoren mit laufender Gewinnbeteiligung und nicht nur mit rasanten Kursversprechen locken? Um das herauszufinden, hat profil eine Zeitreise unternommen – und zwar um 20 Jahre in die Vergangenheit, exakt zum 2. Jänner 2001.

Es ist der erste Handelstag an der Wiener Börse nach dem Jahreswechsel. Herr Taler, ein frei erfundener, beliebiger Kleinanleger aus Österreich, hat die Feiertage einigermaßen wohlbehalten überstanden, die guten Neujahrsvorsätze noch in Erinnerung und – nach Weihnachten und einem runden Geburtstag – 5000 Schilling auf der hohen Kante. (Ja, man zahlt noch in der alten Währung. Die Börsenkurse sind allerdings bereits auf Euro umgestellt. So gesehen hat Herr Taler also rund 363 Euro zur Verfügung.) Da er ein gebranntes Kind der geplatzten Dotcom-Bubble ist, hat er sich fest vorgenommen, diesmal etwas Langfristigeres – vermeintlich Solideres – zu probieren. Etwas, bei dem zwar nicht zu erwarten ist, dass der Kurs durch die Decke geht, das aber zumindest in schöner Regelmäßigkeit ein bisschen etwas abwirft. Eine Dividendenaktie.

Nun hat Herr Taler die Qual der Wahl: Damals besteht der ATX aus 24 Unternehmen. Um Cybertron macht Herr Taler einen großen Bogen (Stichwort: Dotcom-Bubble), mit etwas Glück vermeidet er sowohl Libro als auch Austrian Airlines und landet bei einem jener zwölf damaligen ATX-Werte, die auch heute noch in unterschiedlichen Indizes an der Wiener Börse notieren – darunter Erste Group (damals Erste Bank), OMV, voestalpine (damals VA Stahl), Verbund, EVN, Flughafen Wien, Telekom und Semperit.

20 Jahre später: profil hat die Gesamtdividende aus dem Neujahrsinvestment von Herrn Taler bis inklusive Ausschüttungsjahr 2020 berechnet – wohlgemerkt vor Steuern und allfälligen Kosten. Der Vergleich offenbart durchaus beachtliche Unterschiede: Voran liegen demnach voestalpine (824,40 Euro) und OMV (810,00 Euro) mit einem Mehrfachen des angelegten Betrags. Sehr stark schneiden Semperit (668,15 Euro) und Mayr-Melnhof (596,05 Euro) ab. In einem Bereich, der ungefähr der Höhe des ursprünglichen Investments entspricht, sind Telekom Austria (395,85 Euro) und Flughafen Wien (352,62 Euro) angesiedelt. Etwas darunter liegen Verbund (314,73 Euro), EVN (310,64 Euro) und Erste Group (292,74 Euro).