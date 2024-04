Sanierungsberater: „Es gibt keine unbelasteten Signa-Immobilien“

Alvarez & Marsal wurde durch die Abwicklung der Lehman-Pleite bekannt, Sie haben Vapiano und Concord-Matratzen saniert. Was ist am Fall Signa so brisant?

Nowotny

Die Signa-Pleite ähnelt in manchen Aspekten früheren Bankenpleiten. Es gibt hier auch viele wechselseitige Verflechtungen in einem sehr komplex aufgesetzten Firmenkonstrukt. Das war ja gesellschaftsrechtlich kein einheitlicher Konzern. In der Insolvenz hört die Musik auf zu spielen, und jetzt stellt sich die Frage, welcher Gesellschaft welches Vermögen gehört. Bei Lehman war es auch sehr schwer herauszuarbeiten, zu welchen Unternehmensteilen in welchen Ländern welche Assets gehören – und welche Schulden. Deswegen hat man bei Banken nach der Finanzkrise die Regulatorien verschärft.

Erwarten Sie nach der Causa Signa auch legistische Änderungen oder strengere regulatorische Vorschriften?

Nowotny

Es wurde eine Konstellation geschaffen, in der dieses Konglomerat keine konsolidierte, also keine gemeinsame Bilanz legen musste. Da wird es sicher einen Nachbesserungsbedarf geben. Aber man muss schon sagen: Es wäre jedem Gläubiger oder Kreditgeber möglich gewesen, nach einem Konzernabschluss zu fragen. Der Fall zeigt, dass man sich nicht nur auf Selbstregulierung verlassen kann. Es waren kenntnisreiche Investoren und Kreditgeber an Bord.

Derzeit sind viele Immobilienentwickler unter Druck, die Pleiten steigen. Wie geht es der Immo-Branche an sich?

Nowotny

Die Geschwindigkeit des Zinswechsels ist eine große. Hier denkt man sonst eher in Jahren und nicht in Quartalen. Wenn sich innerhalb kurzer Zeit ein maßgeblicher Faktor wie die Zinsen so dramatisch verändert, kann man kaum in der entsprechenden Zeit reagieren. Hinzu kommt, dass sich die Nachfrage bei Büro-Immobilien massiv verändert hat. Es gibt mehr Homeoffice, und die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben sich deutlich erhöht. Immobilien, die gerade einmal 20 Jahre alt sind, erfüllen diese Kriterien einfach nicht und werden mit massiven Abschlägen verkauft.

Fast jede Wirtschaftskrise hat mit einer Immobilienkrise begonnen. Droht ein Flächenbrand im Finanzsystem?

Nowotny

Der Immobiliensektor ist sehr kapitalintensiv, und es ist viel Fremdkapital im Spiel. Ja, es gibt eine Immobilienkrise, aber die meisten Banken können das Risiko tragen. Sie haben genug Eigenkapital. Es gibt keine relevante Großbank, die aus dem Immobilienbereich vor unlösbaren Herausforderungen steht.

Findet derzeit eine Marktbereinigung statt?

Nowotny

Ja. Man konnte zuletzt bei der Immobilienentwicklung wenig falsch machen. Fehler wurden durch automatisch steigende Marktpreise einfach wettgemacht. Das hat dazu geführt, dass auch Akteure am Markt tätig waren, denen die notwendige Fachkenntnis und Erfahrung gefehlt hat.

Die Preise sinken aber relativ verhalten.

Nowotny

Was bleibt, sind die hohen Baukosten. Es ist auch für die besten Entwickler schwierig, kostendeckend zu produzieren. Was derzeit nachgibt, sind die Grundstückspreise.

Jede Krise hat ihre Gewinner. Wer profitiert aktuell von der Immobilienkrise?

Nowotny

Das wissen wir mit Sicherheit erst in drei Jahren. Wer jetzt Geld hat, hat deutlich mehr Investitionsmöglichkeiten als noch vor zwei Jahren. Gewinner werden die sein, die neben Kapital auch die technischen Möglichkeiten haben, halbfertige Baustellen zu übernehmen. Das muss man sich trauen, und das muss man können, weil das erst mal ein hohes Risiko ist.

Und wer sind die Signa-Krisengewinner?

Nowotny

Bei Signa gibt es unmittelbar keine Gewinner. Nur weil man jetzt etwas um ein Drittel billiger als noch vor drei Jahren kauft, hat man trotzdem nicht billig eingekauft. Und wir wissen auch nicht, wie viel das alles in drei Jahren wert ist.